https://ria.ru/20220420/ukraina-1784468309.html

В Кремле заявили, что работа украинской стороны оставляет желать лучшего

В Кремле заявили, что работа украинской стороны оставляет желать лучшего - РИА Новости, 20.04.2022

В Кремле заявили, что работа украинской стороны оставляет желать лучшего

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа украинской стороны переговоров оставляет желать лучшего, она не стремится интенсифицировать... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:58

2022-04-20T12:58

2022-04-20T12:58

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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в мире

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа украинской стороны переговоров оставляет желать лучшего, она не стремится интенсифицировать процесс."Это зависит от украинской стороны. Но еще раз повторяем, тоже мы неоднократно говорили, что динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего. Поэтому, скажем так, большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках ответа на переданный Россией документ.

https://ria.ru/20220420/peregovory-1784454350.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, ситуация в днр и лнр, в мире, украина, дмитрий песков