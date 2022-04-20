Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили, что работа украинской стороны оставляет желать лучшего - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784468309.html
В Кремле заявили, что работа украинской стороны оставляет желать лучшего
В Кремле заявили, что работа украинской стороны оставляет желать лучшего - РИА Новости, 20.04.2022
В Кремле заявили, что работа украинской стороны оставляет желать лучшего
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа украинской стороны переговоров оставляет желать лучшего, она не стремится интенсифицировать... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:58
2022-04-20T12:58
обострение ситуации в днр и лнр
россия
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777069645_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_7f3c17f0aa62ccc8062ffcccca1e323a.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа украинской стороны переговоров оставляет желать лучшего, она не стремится интенсифицировать процесс."Это зависит от украинской стороны. Но еще раз повторяем, тоже мы неоднократно говорили, что динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего. Поэтому, скажем так, большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках ответа на переданный Россией документ.
https://ria.ru/20220420/peregovory-1784454350.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777069645_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_07ee95ef9c099284b3e88c97aeb74a6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ситуация в днр и лнр, в мире, украина, дмитрий песков
12:58 20.04.2022
 
В Кремле заявили, что работа украинской стороны оставляет желать лучшего

Пресс-секретарь президента Песков: работа украинской стороны оставляет желать лучшего

© Посольство РФ в Белоруссии / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры
© Посольство РФ в Белоруссии
Перейти в фотобанк
Российско-украинские переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа украинской стороны переговоров оставляет желать лучшего, она не стремится интенсифицировать процесс.
"Это зависит от украинской стороны. Но еще раз повторяем, тоже мы неоднократно говорили, что динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего. Поэтому, скажем так, большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках ответа на переданный Россией документ.
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
12:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия давно перестала доверять украинским переговорщикам, заявила Захарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала