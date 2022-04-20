https://ria.ru/20220420/udary-1784579844.html

ВС России уничтожили 140 самолетов за время спецоперации

ВС России уничтожили 140 самолетов за время спецоперации - РИА Новости, 20.04.2022

ВС России уничтожили 140 самолетов за время спецоперации

Российские военные уничтожили за время специальной военной операции на Украине 140 самолетов и 106 вертолетов, а также почти 500 украинских беспилотников,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T19:59

2022-04-20T19:59

2022-04-20T20:02

украина

войска воздушно-космической обороны

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили за время специальной военной операции на Украине 140 самолетов и 106 вертолетов, а также почти 500 украинских беспилотников, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 140 самолетов, 106 вертолетов, 498 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 2397 танков и других боевых бронированных машин, 261 установка реактивных систем залпового огня, 1038 орудий полевой артиллерии и минометов, 2244 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220420/sarmata-1784551474.html

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украина, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков