https://ria.ru/20220420/udary-1784579844.html
ВС России уничтожили 140 самолетов за время спецоперации
ВС России уничтожили 140 самолетов за время спецоперации - РИА Новости, 20.04.2022
ВС России уничтожили 140 самолетов за время спецоперации
Российские военные уничтожили за время специальной военной операции на Украине 140 самолетов и 106 вертолетов, а также почти 500 украинских беспилотников,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:59
2022-04-20T19:59
2022-04-20T20:02
украина
войска воздушно-космической обороны
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили за время специальной военной операции на Украине 140 самолетов и 106 вертолетов, а также почти 500 украинских беспилотников, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 140 самолетов, 106 вертолетов, 498 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 2397 танков и других боевых бронированных машин, 261 установка реактивных систем залпового огня, 1038 орудий полевой артиллерии и минометов, 2244 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220420/sarmata-1784551474.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
19:59 20.04.2022 (обновлено: 20:02 20.04.2022)
ВС России уничтожили 140 самолетов за время спецоперации
В Минобороны сообщили, что уничтожили 140 самолетов за время спецоперации
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили за время специальной военной операции на Украине 140 самолетов и 106 вертолетов, а также почти 500 украинских беспилотников, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 140 самолетов, 106 вертолетов, 498 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 2397 танков и других боевых бронированных машин, 261 установка реактивных систем залпового огня, 1038 орудий полевой артиллерии и минометов, 2244 единицы специальной военной автомобильной техники.