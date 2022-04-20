https://ria.ru/20220420/ubiystvo-1784444724.html

Двоим саратовским школьникам дали условные сроки за подготовку расстрела

Двоим саратовским школьникам дали условные сроки за подготовку расстрела - РИА Новости, 20.04.2022

Двоим саратовским школьникам дали условные сроки за подготовку расстрела

Заводской районный суд Саратова в среду приговорил двух подростков к условному лишению свободы на 3 года по обвинению в подготовке массового убийства в школе,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:36

2022-04-20T11:36

2022-04-20T12:06

происшествия

саратовская область

саратов

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САРАТОВ, 20 апр - РИА Новости. Заводской районный суд Саратова в среду приговорил двух подростков к условному лишению свободы на 3 года по обвинению в подготовке массового убийства в школе, сообщили РИА Новости в суде.ФСБ России в феврале 2020 года сообщила о пресечении подготовки нападения на школу в Саратове. Мальчиков, которые, по данным ведомства, состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств, задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез ружья. Один из подростков на видео заявил оперативникам, что в их планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. Обоих сначала заключили под стражу, но областной суд смягчил меру пресечения, освободив их из СИЗО. В октябре 2020 года суд снял с мальчиков все запреты."Каждому назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года", - сказали в суде. Суд признал обоих школьников виновными по статье УК РФ "Приготовление к совершению убийства двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору". Уточняется, что суд в приговоре исключил из обвинения квалифицирующий признак - совершение преступления "по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы". Адвокат одного из подсудимых Александр Федулов сообщил РИА Новости, что защита не планирует обжаловать приговор.Дело в марте 2021 года поступило в Заводской районный суд Саратова и рассматривалось коллегией из трех судей в закрытом режиме, поскольку на скамье подсудимых находились несовершеннолетние. Федулов ранее сообщил РИА Новости, что гособвинитель в прениях попросил назначить подросткам от 3,5 до 4,5 лет лишения свободы условно. По его словам, сами школьники вину не признали и в последнем слове просили их оправдать.Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя ранее сообщила, что подростки и их семьи не состояли на профилактическом учете, но, со слов их родителей, мальчики подвергались давлению со стороны сверстников. Подростки заявили ей в СИЗО, что никого убивать не собирались и не понимают, как могли ранее сказать обратное на камеру.В марте 2020 года бывшему тогда членом общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области Николаю Скворцову мальчики рассказали, что оперативники задержали их в бомбоубежище во время игры с ружьем без патронов.

https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767614343.html

https://ria.ru/20210527/prestuplenie-1734448775.html

https://ria.ru/20220127/napadeniya-1769850367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, саратовская область, саратов