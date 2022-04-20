https://ria.ru/20220420/tury-1784315525.html

Туроператоры пояснили, почему они отказались от продажи путевок без питания

Туроператоры пояснили, почему они отказались от продажи путевок без питания - РИА Новости, 20.04.2022

Туроператоры пояснили, почему они отказались от продажи путевок без питания

Эксперты объяснили, почему отельеры курортов Юга России отказались от идеи продавать размещение в номерах без питания, пишет АТОР. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T06:25

2022-04-20T06:25

2022-04-20T06:34

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Эксперты объяснили, почему отельеры курортов Юга России отказались от идеи продавать размещение в номерах без питания, пишет АТОР.Предложение предлагать путевки без еды или только с завтраками появилось в начале марта, когда цены на продукты начали резко расти. Владельцы объектов размещения хотели таким образом сохранить ранее заявленную стоимость услуг. А за обед и ужин туристы смогли бы доплатить на месте — по желанию.Однако, по словам туроператоров, инициатива не нашла поддержки. Во-первых, нормализовались цены и курс рубля. Во-вторых, оказалось, что россияне не готовы отказываться от включенного в путевку питания и хотят отдыхать по системе All inclusive. Если бы отельеры изменили концепцию, они, по мнению представителей отрасли, могли бы столкнуться со снижением спроса и потерей клиентов.

https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784245786.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, еда, отдых, питание, туризм, туристы, россия, курорт