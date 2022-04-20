https://ria.ru/20220420/turtsiya-1784594686.html
Чавушоглу оценил возможность встречи в Турции Путина и Зеленского
Чавушоглу оценил возможность встречи в Турции Путина и Зеленского - РИА Новости, 20.04.2022
Чавушоглу оценил возможность встречи в Турции Путина и Зеленского
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, президент Турции Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T21:37
2022-04-20T21:37
2022-04-20T22:13
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мевлют чавушоглу
владимир путин
владимир зеленский
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АНКАРА, 20 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, президент Турции Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшие дни."В ближайшие дни господин президент проведет переговоры с лидерами обеих стран. У меня сегодня состоялись переговоры с Лавровым (главой МИД РФ Сергеем Лавровым), вчера были переговоры с Кулебой (главой МИД Украины Дмитрием Кулебой). Мы постоянно держим связь", - сказал Чавушоглу в интервью CNN Turk."Наш господин президент находится в активных контактах с лидерами обеих стран. Призывает их организовать их встречу как можно скорее, чтобы скорее добиться устойчивого прекращения огня", - сказал Чавушоглу.Предложение о встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции до сих пор на столе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Да, до сих пор на столе", - сказал Чавушоглу, отвечая на вопрос ведущего."Сейчас трудно говорить о сроках встречи, но мы очень надеемся, что это произойдет очень скоро", - сказал Чавушоглу в интервью CNN Turk, добавив, что встреча может состояться "в любой момент".
https://ria.ru/20220420/oon-1784576947.html
https://ria.ru/20220420/vstrecha-1784468571.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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турция, анкара (провинция), россия, украина, в мире, мевлют чавушоглу, владимир путин, владимир зеленский, мид украины
21:37 20.04.2022 (обновлено: 22:13 20.04.2022)
Чавушоглу оценил возможность встречи в Турции Путина и Зеленского
Глава МИД Чавушоглу заявил, что Анкара надеется на скорую встречу Путина и Зеленского