https://ria.ru/20220420/turizm-1784567559.html
Правительство проработает вопрос расширения программы молодежного туризма
Правительство проработает вопрос расширения программы молодежного туризма - РИА Новости, 20.04.2022
Правительство проработает вопрос расширения программы молодежного туризма
Правительство России готово работать над расширением программы молодежного туризма, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на вице-премьера Дмитрия... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:50
2022-04-20T18:50
2022-04-20T19:27
туризм
россия
владимир путин
новости - туризм
туризм
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
дмитрий чернышенко
правительство рф
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Правительство России готово работать над расширением программы молодежного туризма, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.Он принял участие в заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей", где доложил президенту Владимиру Путину о реализации программы "Больше, чем путешествие" и сообщил о возможном ее расширении."Что касается самой программы, то в прошлом году правительство выделило на ее реализацию два миллиарда рублей. АНО "Россия - страна возможностей" отобрала 50,6 тысячи самых активных ребят, которых поощрила бесплатными туристическими поездками. Они незабываемые впечатления получат. Владимир Владимирович, если поручите масштабировать, то с удовольствием проработаем этот вопрос. Надо, чтобы определили параметры, потому что они равняются деньгам, сколько нужно допфинансирования", — цитирует пресс-служба Чернышенко.В этом году участие в программе принимают 155 вузов из 98 городов России. Отправиться в путешествие можно не только летом, но и во время учебного года. Участникам на выбор предоставляется три варианта направлений: научно-популярный, профориентированный и культурно-познавательный. Для путешественников предусмотрены как групповые поездки в качестве поощрения от вуза, так и индивидуальное путешествие.
https://ria.ru/20220420/kruizy-1784541661.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, новости - туризм, туризм, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), дмитрий чернышенко, правительство рф
18:50 20.04.2022 (обновлено: 19:27 20.04.2022)
Правительство проработает вопрос расширения программы молодежного туризма
Чернышенко: правительство проработает вопрос расширения программы молодежного туризма