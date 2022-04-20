https://ria.ru/20220420/turizm-1784488539.html
Власти продолжат развивать внутренний туризм, заявил Путин
Власти продолжат развивать внутренний туризм, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2022
Власти продолжат развивать внутренний туризм, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что власти будут и дальше развивать внутренний туризм, в том числе, за счет предоставления льгот инфраструктурным... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:15
2022-04-20T14:15
2022-04-20T14:15
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что власти будут и дальше развивать внутренний туризм, в том числе, за счет предоставления льгот инфраструктурным проектам."Мы будем поддерживать направления внутреннего туризма, развивать, будем дальше льготировать все, что связанно с этим - создание инфраструктуры, налоговые льготы. Все это будем развивать" - сказал он на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".Глава государства также отметил, что распространение фото- и видеоматериалов помогают развивать туризм, порождая желание съездить в один из уголков России.
https://ria.ru/20220401/turizm-1781203142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, новости - туризм, туризм, туристы, владимир путин
Власти продолжат развивать внутренний туризм, заявил Путин
Президент Путин: власти продолжат развивать внутренний туризм, предоставляя льготы