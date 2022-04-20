Рейтинг@Mail.ru
Власти продолжат развивать внутренний туризм, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220420/turizm-1784488539.html
Власти продолжат развивать внутренний туризм, заявил Путин
Власти продолжат развивать внутренний туризм, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2022
Власти продолжат развивать внутренний туризм, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что власти будут и дальше развивать внутренний туризм, в том числе, за счет предоставления льгот инфраструктурным... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:15
2022-04-20T14:15
туризм
россия
общество
новости - туризм
туризм
туристы
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784476214_0:329:3054:2047_1920x0_80_0_0_2fa458ba4bdd929cc9c1ff0602d6d29c.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что власти будут и дальше развивать внутренний туризм, в том числе, за счет предоставления льгот инфраструктурным проектам."Мы будем поддерживать направления внутреннего туризма, развивать, будем дальше льготировать все, что связанно с этим - создание инфраструктуры, налоговые льготы. Все это будем развивать" - сказал он на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".Глава государства также отметил, что распространение фото- и видеоматериалов помогают развивать туризм, порождая желание съездить в один из уголков России.
https://ria.ru/20220401/turizm-1781203142.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784476214_325:0:3054:2047_1920x0_80_0_0_0cc3f30dab8e9891e61d7b9163a6c276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, новости - туризм, туризм, туристы, владимир путин
14:15 20.04.2022
 
Власти продолжат развивать внутренний туризм, заявил Путин

Президент Путин: власти продолжат развивать внутренний туризм, предоставляя льготы

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что власти будут и дальше развивать внутренний туризм, в том числе, за счет предоставления льгот инфраструктурным проектам.
"Мы будем поддерживать направления внутреннего туризма, развивать, будем дальше льготировать все, что связанно с этим - создание инфраструктуры, налоговые льготы. Все это будем развивать" - сказал он на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".
Глава государства также отметил, что распространение фото- и видеоматериалов помогают развивать туризм, порождая желание съездить в один из уголков России.
Дмитрий Чернышенко
1 апреля, 08:25Туризм
В России стартуют поездки по программе молодежного туризма
 
ТуризмРоссияОбществоНовости - ТуризмТуризмтуристыВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала