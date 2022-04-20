https://ria.ru/20220420/toshiba-1784404005.html

Toshiba приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию

Toshiba приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию - РИА Новости, 20.04.2022

Toshiba приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию

Японский электронный гигант Toshiba Corporation объявил о приостановке приема новых заказов и инвестиций в Россию в свете событий на Украине. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T04:22

2022-04-20T04:22

2022-04-20T04:30

toshiba corporation

экономика

россия

япония

украина

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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Японский электронный гигант Toshiba Corporation объявил о приостановке приема новых заказов и инвестиций в Россию в свете событий на Украине.В документе также подчеркивается, что Toshiba "надеется на скорейшее завершение конфликта" и намерена "внимательно следить за ситуацией и предпринимать должные шаги".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/shiny-1784396818.html

https://ria.ru/20220411/ericsson-1782857127.html

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япония

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toshiba corporation, экономика, россия, япония, украина