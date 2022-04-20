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Toshiba приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию - РИА Новости, 20.04.2022
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Toshiba приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию
Toshiba приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию - РИА Новости, 20.04.2022
Toshiba приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию
Японский электронный гигант Toshiba Corporation объявил о приостановке приема новых заказов и инвестиций в Россию в свете событий на Украине. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T04:22
2022-04-20T04:30
toshiba corporation
экономика
россия
япония
украина
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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Японский электронный гигант Toshiba Corporation объявил о приостановке приема новых заказов и инвестиций в Россию в свете событий на Украине.В документе также подчеркивается, что Toshiba "надеется на скорейшее завершение конфликта" и намерена "внимательно следить за ситуацией и предпринимать должные шаги".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/shiny-1784396818.html
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toshiba corporation, экономика, россия, япония, украина
04:22 20.04.2022 (обновлено: 04:30 20.04.2022)
 
Toshiba приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию

Японская корпорация Toshiba приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию

© Евгений КозловскийНоутбук Toshiba NB305-10K Yota 4G WiMAX_1
Ноутбук Toshiba NB305-10K Yota 4G WiMAX_1
© Евгений Козловский
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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Японский электронный гигант Toshiba Corporation объявил о приостановке приема новых заказов и инвестиций в Россию в свете событий на Украине.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией на Украине. В свете событий, мы пожертвовали в общем около 100 миллионов иен (774 тысячи долларов) на гуманитарную помощь. В дополнение, мы в настоящее время приостанавливаем прием новых заказов и инвестиции в Россию", — отмечается в пресс-релизе корпорации.

В документе также подчеркивается, что Toshiba "надеется на скорейшее завершение конфликта" и намерена "внимательно следить за ситуацией и предпринимать должные шаги".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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