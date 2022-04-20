https://ria.ru/20220420/teroborona-1784404902.html

Российские военные обнаружили штаб теробороны в школе в Херсоне

Российские военные обнаружили штаб теробороны в школе в Херсоне - РИА Новости, 20.04.2022

Российские военные обнаружили штаб теробороны в школе в Херсоне

Российские военные обнаружили штаб подразделения территориальной обороны Украины в одной из херсонских школ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T05:14

2022-04-20T05:14

2022-04-20T11:36

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ХЕРСОН, 20 апр — РИА Новости. Российские военные обнаружили штаб подразделения территориальной обороны Украины в одной из херсонских школ, сообщили в Минобороны.Военные проверили здание, убедились, что оно не заминировано, и вывезли все, что представляет опасность. Затем школу передали администрации.Как сообщила директор Татьяна Васюнина, украинские силовики, переодетые в гражданское, ворвались в школу 24 февраля.После себя националисты оставили документы, благодаря которым удалось выйти на участников территориальной обороны в Херсоне. В свою очередь, один из них указал российским военным место схрона с оружием и боеприпасами, который он оборудовал в подвале своего многоквартирного дома. Автоматы Калашникова и патроны к ним хранились в металлических трубах, залитых монтажной пеной, чтобы вооружение не отсырело.Сейчас российская армия контролирует всю Херсонскую область.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220420/donbass-1784318430.html

https://ria.ru/20220416/ukraina-1783921359.html

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Штаб подразделения теробороны в Херсоне. Кадры Минобороны РФ Российские военные нашли штаб подразделения теробороны в Херсоне, который располагался в школе. Директор рассказала, что ее выгнали из школы под угрозой. 2022-04-20T05:14 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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