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Российские военные обнаружили штаб теробороны в школе в Херсоне - РИА Новости, 20.04.2022
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https://ria.ru/20220420/teroborona-1784404902.html
Российские военные обнаружили штаб теробороны в школе в Херсоне
Российские военные обнаружили штаб теробороны в школе в Херсоне - РИА Новости, 20.04.2022
Российские военные обнаружили штаб теробороны в школе в Херсоне
Российские военные обнаружили штаб подразделения территориальной обороны Украины в одной из херсонских школ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T05:14
2022-04-20T11:36
обострение ситуации в днр и лнр
россия
херсон
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ХЕРСОН, 20 апр — РИА Новости. Российские военные обнаружили штаб подразделения территориальной обороны Украины в одной из херсонских школ, сообщили в Минобороны.Военные проверили здание, убедились, что оно не заминировано, и вывезли все, что представляет опасность. Затем школу передали администрации.Как сообщила директор Татьяна Васюнина, украинские силовики, переодетые в гражданское, ворвались в школу 24 февраля.После себя националисты оставили документы, благодаря которым удалось выйти на участников территориальной обороны в Херсоне. В свою очередь, один из них указал российским военным место схрона с оружием и боеприпасами, который он оборудовал в подвале своего многоквартирного дома. Автоматы Калашникова и патроны к ним хранились в металлических трубах, залитых монтажной пеной, чтобы вооружение не отсырело.Сейчас российская армия контролирует всю Херсонскую область.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220420/donbass-1784318430.html
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Штаб подразделения теробороны в Херсоне. Кадры Минобороны РФ
Российские военные нашли штаб подразделения теробороны в Херсоне, который располагался в школе. Директор рассказала, что ее выгнали из школы под угрозой.
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россия, херсон, херсонская область , украина, в мире
05:14 20.04.2022 (обновлено: 11:36 20.04.2022)
 
Российские военные обнаружили штаб теробороны в школе в Херсоне

Российские военные обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в школе Херсона

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ХЕРСОН, 20 апр — РИА Новости. Российские военные обнаружили штаб подразделения территориальной обороны Украины в одной из херсонских школ, сообщили в Минобороны.

"Детское образовательное учреждение представители территориальной обороны использовали как пункт дислокации и превратили в опорный пункт. Сама школа и подвальные помещения были забиты ящиками с боеприпасами, оружием, а также медикаментами и военным снаряжением", — говорится в сообщении.

Военные проверили здание, убедились, что оно не заминировано, и вывезли все, что представляет опасность. Затем школу передали администрации.
Как сообщила директор Татьяна Васюнина, украинские силовики, переодетые в гражданское, ворвались в школу 24 февраля.
"Они быстро начали расселяться по классам, начали заносить какие-то коробки, какие-то вещи, какую-то аппаратуру, какие-то большие тюки. Меня под угрозой расправы со школы выгнали. <...> Они вскрывали помещения, классы, располагались", — рассказала женщина.
После себя националисты оставили документы, благодаря которым удалось выйти на участников территориальной обороны в Херсоне. В свою очередь, один из них указал российским военным место схрона с оружием и боеприпасами, который он оборудовал в подвале своего многоквартирного дома. Автоматы Калашникова и патроны к ним хранились в металлических трубах, залитых монтажной пеной, чтобы вооружение не отсырело.
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