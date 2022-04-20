05:14 20.04.2022 (обновлено: 11:36 20.04.2022)
Российские военные обнаружили штаб теробороны в школе в Херсоне
Российские военные обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в школе Херсона
ХЕРСОН, 20 апр — РИА Новости. Российские военные обнаружили штаб подразделения территориальной обороны Украины в одной из херсонских школ, сообщили в Минобороны.
"Детское образовательное учреждение представители территориальной обороны использовали как пункт дислокации и превратили в опорный пункт. Сама школа и подвальные помещения были забиты ящиками с боеприпасами, оружием, а также медикаментами и военным снаряжением", — говорится в сообщении.
Военные проверили здание, убедились, что оно не заминировано, и вывезли все, что представляет опасность. Затем школу передали администрации.
Как сообщила директор Татьяна Васюнина, украинские силовики, переодетые в гражданское, ворвались в школу 24 февраля.
"Они быстро начали расселяться по классам, начали заносить какие-то коробки, какие-то вещи, какую-то аппаратуру, какие-то большие тюки. Меня под угрозой расправы со школы выгнали. <...> Они вскрывали помещения, классы, располагались", — рассказала женщина.
После себя националисты оставили документы, благодаря которым удалось выйти на участников территориальной обороны в Херсоне. В свою очередь, один из них указал российским военным место схрона с оружием и боеприпасами, который он оборудовал в подвале своего многоквартирного дома. Автоматы Калашникова и патроны к ним хранились в металлических трубах, залитых монтажной пеной, чтобы вооружение не отсырело.
Сейчас российская армия контролирует всю Херсонскую область.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.