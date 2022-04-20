США применяют на Тайване те же методы, что и на Украине, заявили в МИД
В МИД заявили, что США применяют те же методы, что и на Украине, накачивая Тайвань оружием
Башня Тайбэй 101, Тайвань. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. США, накачивая Тайвань вооружением, применяют такую же методологию, как на Украине, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
"То, что происходило на Украине, очень похоже методологически с тем, как США ведут работу в отношении Тайваня, потому что они накачивают его своими вооружениями - то же самое, что происходило на Украине", - сказал Зиновьев в ходе заседания депутатской группы Госдумы РФ по связям с Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП).
Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".
Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.