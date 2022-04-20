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США применяют на Тайване те же методы, что и на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 20.04.2022
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США применяют на Тайване те же методы, что и на Украине, заявили в МИД
США применяют на Тайване те же методы, что и на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 20.04.2022
США применяют на Тайване те же методы, что и на Украине, заявили в МИД
США, накачивая Тайвань вооружением, применяют такую же методологию, как на Украине, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:13
2022-04-20T18:13
в мире
у цянь
тайвань
китай
сша
госдума рф
всекитайское собрание народных представителей
минобороны китая
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. США, накачивая Тайвань вооружением, применяют такую же методологию, как на Украине, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев."То, что происходило на Украине, очень похоже методологически с тем, как США ведут работу в отношении Тайваня, потому что они накачивают его своими вооружениями - то же самое, что происходило на Украине", - сказал Зиновьев в ходе заседания депутатской группы Госдумы РФ по связям с Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП).Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220415/kitay-1783672116.html
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тайвань
китай
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в мире, у цянь, тайвань, китай, сша, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей, минобороны китая
18:13 20.04.2022
 
США применяют на Тайване те же методы, что и на Украине, заявили в МИД

В МИД заявили, что США применяют те же методы, что и на Украине, накачивая Тайвань оружием

CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101Башня Тайбэй 101, Тайвань
Башня Тайбэй 101, Тайвань - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101
Башня Тайбэй 101, Тайвань. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. США, накачивая Тайвань вооружением, применяют такую же методологию, как на Украине, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
"То, что происходило на Украине, очень похоже методологически с тем, как США ведут работу в отношении Тайваня, потому что они накачивают его своими вооружениями - то же самое, что происходило на Украине", - сказал Зиновьев в ходе заседания депутатской группы Госдумы РФ по связям с Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП).
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 11:19
Материковый Китай и Тайвань обязательно воссоединятся, заявили в Пекине
Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".
Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 08:33
Китай проведет военные учения в районе Тайваня в ответ на провокации США
 
В миреУ ЦяньТайваньКитайСШАГосдума РФВсекитайское собрание народных представителейМинобороны Китая
 
 
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