https://ria.ru/20220420/tayvan-1784559760.html

США применяют на Тайване те же методы, что и на Украине, заявили в МИД

США применяют на Тайване те же методы, что и на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 20.04.2022

США применяют на Тайване те же методы, что и на Украине, заявили в МИД

США, накачивая Тайвань вооружением, применяют такую же методологию, как на Украине, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:13

2022-04-20T18:13

2022-04-20T18:13

в мире

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тайвань

китай

сша

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всекитайское собрание народных представителей

минобороны китая

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. США, накачивая Тайвань вооружением, применяют такую же методологию, как на Украине, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев."То, что происходило на Украине, очень похоже методологически с тем, как США ведут работу в отношении Тайваня, потому что они накачивают его своими вооружениями - то же самое, что происходило на Украине", - сказал Зиновьев в ходе заседания депутатской группы Госдумы РФ по связям с Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП).Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220415/kitay-1783672116.html

https://ria.ru/20220415/ucheniya-1783646354.html

тайвань

китай

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, у цянь, тайвань, китай, сша, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей, минобороны китая