https://ria.ru/20220420/tallin-1784587088.html

СК возбудил дело о повреждении памятника советским воинам в Таллине

СК возбудил дело о повреждении памятника советским воинам в Таллине - РИА Новости, 20.04.2022

СК возбудил дело о повреждении памятника советским воинам в Таллине

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о повреждении памятника советским воинам в Таллине, вандалы демонтировали с его поверхности барельефную копию... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T20:40

2022-04-20T20:40

2022-04-20T20:45

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о повреждении памятника советским воинам в Таллине, вандалы демонтировали с его поверхности барельефную копию ордена Красной Звезды, сообщается в Telegram-канале ведомства.18 апреля в Таллине вандалы повредили памятник советским воинам, погибшим при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны и освобождении Европы от нацизма. Злоумышленники демонтировали с его поверхности барельефную копию ордена Красной Звезды."В их действиях следствие усматривает признаки преступления... уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников", - говорится в сообщении.Ранее посольство РФ в Эстонии сообщало, что 7 апреля злоумышленники измазали белой краской памятник на братской могиле советского воинского захоронения в парке Раху города Тапа, а 11 апреля неизвестные разрисовали в цвета украинского флага памятник советским воинам в городе Отепя.

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/tallin-1784128908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таллин, россия, европа, эстония