Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело о повреждении памятника советским воинам в Таллине - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/tallin-1784587088.html
СК возбудил дело о повреждении памятника советским воинам в Таллине
СК возбудил дело о повреждении памятника советским воинам в Таллине - РИА Новости, 20.04.2022
СК возбудил дело о повреждении памятника советским воинам в Таллине
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о повреждении памятника советским воинам в Таллине, вандалы демонтировали с его поверхности барельефную копию... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:40
2022-04-20T20:45
в мире
таллин
россия
европа
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784587545_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_fe2e76451823087c271ef32c737859b5.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о повреждении памятника советским воинам в Таллине, вандалы демонтировали с его поверхности барельефную копию ордена Красной Звезды, сообщается в Telegram-канале ведомства.18 апреля в Таллине вандалы повредили памятник советским воинам, погибшим при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны и освобождении Европы от нацизма. Злоумышленники демонтировали с его поверхности барельефную копию ордена Красной Звезды."В их действиях следствие усматривает признаки преступления... уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников", - говорится в сообщении.Ранее посольство РФ в Эстонии сообщало, что 7 апреля злоумышленники измазали белой краской памятник на братской могиле советского воинского захоронения в парке Раху города Тапа, а 11 апреля неизвестные разрисовали в цвета украинского флага памятник советским воинам в городе Отепя.
https://radiosputnik.ria.ru/20220418/tallin-1784128908.html
https://ria.ru/20220420/polsha-1784494657.html
таллин
россия
европа
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784587545_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_724367580accacce50d8ecc6664e8dd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таллин, россия, европа, эстония
20:40 20.04.2022 (обновлено: 20:45 20.04.2022)
 
СК возбудил дело о повреждении памятника советским воинам в Таллине

СК возбудил уголовное дело о повреждении памятника советским воинам в Таллине

© Фото : Посольство России в Эстонии/ВконтактеВандалы демонтировали барельефную копию ордена Красной Звезды с памятника советским воинам в Таллине, Эстония
Вандалы демонтировали барельефную копию ордена Красной Звезды с памятника советским воинам в Таллине, Эстония - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Фото : Посольство России в Эстонии/Вконтакте
Вандалы демонтировали барельефную копию ордена Красной Звезды с памятника советским воинам в Таллине, Эстония
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о повреждении памятника советским воинам в Таллине, вандалы демонтировали с его поверхности барельефную копию ордена Красной Звезды, сообщается в Telegram-канале ведомства.
18 апреля в Таллине вандалы повредили памятник советским воинам, погибшим при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны и освобождении Европы от нацизма. Злоумышленники демонтировали с его поверхности барельефную копию ордена Красной Звезды.
Памятник советскому Воину-освободителю Бронзовый солдат на таллинском Военном кладбище - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 15:42В мире
Вандалы в Таллине сорвали орден с груди памятника Воину-освободителю
"В их действиях следствие усматривает признаки преступления... уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников", - говорится в сообщении.
Ранее посольство РФ в Эстонии сообщало, что 7 апреля злоумышленники измазали белой краской памятник на братской могиле советского воинского захоронения в парке Раху города Тапа, а 11 апреля неизвестные разрисовали в цвета украинского флага памятник советским воинам в городе Отепя.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 14:38
В Польше сносят три памятника советским солдатам
 
В миреТаллинРоссияЕвропаЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала