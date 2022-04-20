https://ria.ru/20220420/status-kvo-1784519644.html

МИД о ситуации в Иерусалиме: необходимо сохранять статус-кво святых мест

МИД о ситуации в Иерусалиме: необходимо сохранять статус-кво святых мест - РИА Новости, 20.04.2022

МИД о ситуации в Иерусалиме: необходимо сохранять статус-кво святых мест

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с послами Иордании и Палестины обсудил обострение на Храмовой горе в Иерусалиме и отметил важность сохранять... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:01

2022-04-20T16:01

2022-04-20T16:01

в мире

иерусалим

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

иордания

палестина

израиль

ситуация вокруг храмовой горы

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с послами Иордании и Палестины обсудил обострение на Храмовой горе в Иерусалиме и отметил важность сохранять статус-кво святых мест, говорится в сообщении МИД."В ходе беседы была обсуждена актуальная международная и региональная проблематика с акцентом на последние события в зоне палестино-израильского конфликта, включая опасную эскалацию напряженности вокруг комплекса мечети "Аль-Акса,"- сообщает официальный сайт МИД России.По заявлением внешнеполитического ведомства, отмечена важность сохранения статус-кво Святых мест в Иерусалиме и подчеркнута необходимость недопущения провокаций, чреватых новым витком насилия.В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны. В последние дни серьезные беспорядки произошли на Храмовой горе в Иерусалиме. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, израильские силы безопасности во вторник утром вновь применили силу против палестинцев на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

https://radiosputnik.ria.ru/20210718/ierusalim-1741738087.html

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в мире, иерусалим, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иордания, палестина, израиль, ситуация вокруг храмовой горы