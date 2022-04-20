https://ria.ru/20220420/status-1784554678.html

Пять районов Архангельской области получат статус муниципальных округов

Пять районов Архангельской области получат статус муниципальных округов - РИА Новости, 20.04.2022

Пять районов Архангельской области получат статус муниципальных округов

Пять районов Архангельской области с 1 июня 2022 года будут преобразованы в муниципальные округа, что позволит им привлекать дополнительное финансирование на... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:53

2022-04-20T17:53

2022-04-20T17:53

архангельская область

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 20 апр – РИА Новости. Пять районов Архангельской области с 1 июня 2022 года будут преобразованы в муниципальные округа, что позволит им привлекать дополнительное финансирование на развитие, эффективнее управлять территориями и решать кадровые вопросы, сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.Соответствующие законопроекты были внесены губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и поддержаны в двух чтениях депутатами областного собрания. Речь идет о Котласском, Лешуконском, Мезенском, Холмогорском и Шенкурском районах. Решения об объединении поселений в муниципальные округа были приняты по итогам публичных слушаний и одобрения депутатами районного и местного уровней."Законопроекты регулируют вопросы правопреемства, определяют порядок избрания глав округов и депутатов представительных органов, срок полномочий окружных собраний депутатов, численность народных избранников", - пояснили в пресс-службе.Преобразование районов в муниципальные округа должно быть завершено до 1 января 2023 года. Таким образом, уже 10 из 19 сельских муниципальных образований будут реорганизованы в рамках муниципальной реформы."По словам главы Котласского района Татьяны Сергеевой, двухуровневая система ответственности мешала войти в государственные программы и привлечь деньги, грамотно и системно распределять средства местного бюджета. Дефицит кадров, дефицит финансов – главы поселений видели эти проблемы и понимали, что нужно объединяться", - отметили в пресс-службе собрания депутатов.Областным законодательством предусмотрена финансовая поддержка программ социально-экономического развития муниципальных округов. В 2022 году на эти цели в областном бюджете уже выделено 183 миллиона рублей."На областном уровне мы законодательно закрепили меры поддержки муниципальных округов, в том числе дополнительное финансирование программ развития, дорожных работ и многое другое. То есть возможностей для решения вопросов, которые поднимают люди, будет больше", – рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева.По словам спикера регионального парламента, важно, чтобы при проведении муниципальной реформы активные и инициативные люди на местах не остались за чертой принятия решений. Для этого на местах необходимо создавать общественные советы, которые заменят депутатов поселений.

https://ria.ru/20220414/importozameschenie-1783518874.html

https://ria.ru/20220411/port-1783003316.html

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

архангельская область, александр цыбульский