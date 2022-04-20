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В МИД призвали США прекратить разрушительную политику - РИА Новости, 20.04.2022
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В МИД призвали США прекратить разрушительную политику
В МИД призвали США прекратить разрушительную политику - РИА Новости, 20.04.2022
В МИД призвали США прекратить разрушительную политику
США для нормализации отношений с Москвой должны прекратить свою разрушительную политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:59
2022-04-20T19:19
сша
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. США для нормализации отношений с Москвой должны прекратить свою разрушительную политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Главное условие (для нормализации дипломатических отношений с Вашингтоном - ред.) - прекращение США своей разрушительной политики как в отношении нашей страны, так и, хотелось бы, в принципе и в целом", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
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сша, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
17:59 20.04.2022 (обновлено: 19:19 20.04.2022)
 
В МИД призвали США прекратить разрушительную политику

Захарова потребовала от США прекратить разрушительную политику для нормализации отношений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. США для нормализации отношений с Москвой должны прекратить свою разрушительную политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Главное условие (для нормализации дипломатических отношений с Вашингтоном - ред.) - прекращение США своей разрушительной политики как в отношении нашей страны, так и, хотелось бы, в принципе и в целом", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 13:24
Посол в Вашингтоне заявил, что конгрессмены отказываются встречаться с ним
 
СШАВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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