https://ria.ru/20220420/ssha-1784556418.html

В МИД призвали США прекратить разрушительную политику

В МИД призвали США прекратить разрушительную политику - РИА Новости, 20.04.2022

В МИД призвали США прекратить разрушительную политику

США для нормализации отношений с Москвой должны прекратить свою разрушительную политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:59

2022-04-20T17:59

2022-04-20T19:19

сша

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. США для нормализации отношений с Москвой должны прекратить свою разрушительную политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Главное условие (для нормализации дипломатических отношений с Вашингтоном - ред.) - прекращение США своей разрушительной политики как в отношении нашей страны, так и, хотелось бы, в принципе и в целом", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220418/posol-1784085684.html

сша

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова