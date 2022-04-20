https://ria.ru/20220420/ssha-1784556418.html
В МИД призвали США прекратить разрушительную политику
В МИД призвали США прекратить разрушительную политику - РИА Новости, 20.04.2022
В МИД призвали США прекратить разрушительную политику
США для нормализации отношений с Москвой должны прекратить свою разрушительную политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:59
2022-04-20T17:59
2022-04-20T19:19
сша
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. США для нормализации отношений с Москвой должны прекратить свою разрушительную политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Главное условие (для нормализации дипломатических отношений с Вашингтоном - ред.) - прекращение США своей разрушительной политики как в отношении нашей страны, так и, хотелось бы, в принципе и в целом", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220418/posol-1784085684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
17:59 20.04.2022 (обновлено: 19:19 20.04.2022)
В МИД призвали США прекратить разрушительную политику
Захарова потребовала от США прекратить разрушительную политику для нормализации отношений