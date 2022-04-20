https://ria.ru/20220420/soyuzniki-1784492310.html

ОАЭ и Саудовская Аравия не хотят опираться только на США, считает эксперт

ОАЭ и Саудовская Аравия не хотят опираться только на США, считает эксперт - РИА Новости, 20.04.2022

ОАЭ и Саудовская Аравия не хотят опираться только на США, считает эксперт

Союзники США в регионе Персидского залива - ОАЭ и Саудовская Аравия - больше не хотят опираться только на Вашингтон в своей внешней политике, но их союзы с... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:28

2022-04-20T14:28

2022-04-20T14:28

экономика

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оаэ

саудовская аравия

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ДОХА, 20 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Союзники США в регионе Персидского залива - ОАЭ и Саудовская Аравия - больше не хотят опираться только на Вашингтон в своей внешней политике, но их союзы с Россией или Китаем зависят от позиций этих стран в мировой системе, считает эксперт по странам Персидского залива исследовательского центра "Аль-Джазира" в Катаре Хавас ат-Такыйя.Как пишет во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и саудовских должностных лиц, напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией достигла небывалого уровня с кризом на Украине. Ранее королевство не отреагировало на запрос США увеличить нефтедобычу, чтобы добиться снижения спроса на мировом рынке в числе направленных против России мер."ОАЭ и Саудовская Аравия отдаляются от союзничества с США, утратив доверие к Вашингтону из-за отсутствия желаемой ими реакции на угрозы, связанные с национальной безопасностью, в частности, угрозы, исходящие из Йемена или Ирана. Они считают выгодным для себя сохранять хорошие отношения со всеми мировыми державами, а не только с США, имея успешный опыт сотрудничества с Россией, в частности, в стабилизации энергетических рынков и крепкие торговые отношения с Китаем", - сказал эксперт РИА Новости.Однако, по его мнению, ведущие страны Персидского залива вряд ли совсем выпадут из зоны влияния США, поскольку они в любом случае вряд ли обладают аналогичной альтернативой для обеспечения их безопасности, так как Россия и Китай вряд ли смогут в обозримом будущем взять на себя роль гарантов их безопасности. Кроме того, напомнил ат-Такыйя, ОАЭ и Саудовскую Аравию связывают с США и другими западными странами экономические отношения, проникающие вглубь их экономических систем."Саудовская Аравия держит в США 700 миллиардов долларов, и Вашингтон серьезно противодействует любым изменениям в торговых отношениях между ними, связанным с заменой доллара", - добавил он.Кроме того, как полагает эксперт, насколько курс на отдаление от США и сближение с другими влиятельными мировыми игроками будет долгосрочным, не только зависит от выбора самих ОАЭ и Саудовской Аравии, но и от геополитической обстановки в мире, а также от границ, которые установит для них Америка."Станет ли эта тенденция отхода от союзничества с США постоянной, или она кратковременная, зависит не только от желания самих ОАЭ и Саудовской Аравии. Это также связано с тем, насколько позиция других крупных держав, как Россия и Китай, будет укрепляться в мировой системе. Если им удастся усилить свои позиции на международной арене, велика вероятность большего вовлечения стран Персидского залива в их орбиту, но в случае ослабления их позиций аравийские монархии опять могут вернуться в западный лагерь. Также долгосрочность их политики поддержки разных полюсов связана с границами, которые установят для них США", - заключил ат-Такыйя.

https://ria.ru/20220420/raznoglasiya-1784479677.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/soyuz-1784220545.html

сша

оаэ

саудовская аравия

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экономика, в мире, цены на нефть, сша, оаэ, саудовская аравия