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Путин проведет совещание по Восточному полигону железных дорог - РИА Новости, 20.04.2022
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Путин проведет совещание по Восточному полигону железных дорог
Путин проведет совещание по Восточному полигону железных дорог - РИА Новости, 20.04.2022
Путин проведет совещание по Восточному полигону железных дорог
Президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время провести совещание по Восточному полигону железных дорог. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:46
2022-04-20T18:54
владимир путин
железная дорога
россия
экономика
политика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время провести совещание по Восточному полигону железных дорог."Предлагаю в ближайшее время провести отдельное совещание по Восточному полигону железных дорог. Очевидно, что в текущих условиях реализация этого проекта должна идти опережающими темпами", - сказал Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.
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владимир путин, железная дорога, россия, экономика, политика
18:46 20.04.2022 (обновлено: 18:54 20.04.2022)
 
Путин проведет совещание по Восточному полигону железных дорог

Путин предложил в ближайшее время провести совещание по Восточному полигону железных дорог

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСтроительство и реконструкция моста через реку Кованта в Амурской области
Строительство и реконструкция моста через реку Кованта в Амурской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Строительство и реконструкция моста через реку Кованта в Амурской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время провести совещание по Восточному полигону железных дорог.
"Предлагаю в ближайшее время провести отдельное совещание по Восточному полигону железных дорог. Очевидно, что в текущих условиях реализация этого проекта должна идти опережающими темпами", - сказал Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 18:10Туризм
РЖД возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Казахстаном
 
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