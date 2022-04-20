https://ria.ru/20220420/soveschanie-1784566954.html

Путин проведет совещание по Восточному полигону железных дорог

Путин проведет совещание по Восточному полигону железных дорог - РИА Новости, 20.04.2022

Путин проведет совещание по Восточному полигону железных дорог

Президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время провести совещание по Восточному полигону железных дорог. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:46

2022-04-20T18:46

2022-04-20T18:54

владимир путин

железная дорога

россия

экономика

политика

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время провести совещание по Восточному полигону железных дорог."Предлагаю в ближайшее время провести отдельное совещание по Восточному полигону железных дорог. Очевидно, что в текущих условиях реализация этого проекта должна идти опережающими темпами", - сказал Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.

https://ria.ru/20220418/kazakhstan-1784167045.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, железная дорога, россия, экономика, политика