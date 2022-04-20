https://ria.ru/20220420/soveschanie-1784566954.html
Путин проведет совещание по Восточному полигону железных дорог
Путин проведет совещание по Восточному полигону железных дорог - РИА Новости, 20.04.2022
Путин проведет совещание по Восточному полигону железных дорог
Президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время провести совещание по Восточному полигону железных дорог. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:46
2022-04-20T18:46
2022-04-20T18:54
владимир путин
железная дорога
россия
экономика
политика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время провести совещание по Восточному полигону железных дорог."Предлагаю в ближайшее время провести отдельное совещание по Восточному полигону железных дорог. Очевидно, что в текущих условиях реализация этого проекта должна идти опережающими темпами", - сказал Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.
https://ria.ru/20220418/kazakhstan-1784167045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, железная дорога, россия, экономика, политика
18:46 20.04.2022 (обновлено: 18:54 20.04.2022)
Путин проведет совещание по Восточному полигону железных дорог
Путин предложил в ближайшее время провести совещание по Восточному полигону железных дорог