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Выступление Путина по итогам встречи по ситуации в металлургической отрасли

Выступление Путина по итогам встречи по ситуации в металлургической отрасли - РИА Новости, 20.04.2022

Выступление Путина по итогам встречи по ситуации в металлургической отрасли

Владимир Путин провел совещание по развитию и поддержке металлургической отрасли. Участники встречи обсудили способы противодействия недружественным шагам со... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:42

2022-04-20T18:42

2022-04-20T18:42

владимир путин

россия

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Владимир Путин провел совещание по развитию и поддержке металлургической отрасли. Участники встречи обсудили способы противодействия недружественным шагам со стороны западных государств.

россия

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2022

Вероника Сапожникова

Вероника Сапожникова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE Путин: итоги совещания о ситуации в металлургической отрасли LIVE Путин: итоги совещания о ситуации в металлургической отрасли 2022-04-20T18:42 true PT6M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вероника Сапожникова

владимир путин, россия, видео