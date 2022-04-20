https://ria.ru/20220420/soveschanie-1784540141.html
Выступление Путина по итогам встречи по ситуации в металлургической отрасли
Выступление Путина по итогам встречи по ситуации в металлургической отрасли - РИА Новости, 20.04.2022
Выступление Путина по итогам встречи по ситуации в металлургической отрасли
Владимир Путин провел совещание по развитию и поддержке металлургической отрасли. Участники встречи обсудили способы противодействия недружественным шагам со... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:42
2022-04-20T18:42
2022-04-20T18:42
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784540530_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0e1287f909b1d1244632ca1a18e147ba.jpg
Владимир Путин провел совещание по развитию и поддержке металлургической отрасли. Участники встречи обсудили способы противодействия недружественным шагам со стороны западных государств.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784540530_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_28c17f36f5814850672e045feeb3c883.jpg
LIVE Путин: итоги совещания о ситуации в металлургической отрасли
LIVE Путин: итоги совещания о ситуации в металлургической отрасли
2022-04-20T18:42
true
PT6M42S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Выступление Путина по итогам встречи по ситуации в металлургической отрасли
Владимир Путин провел совещание по развитию и поддержке металлургической отрасли. Участники встречи обсудили способы противодействия недружественным шагам со стороны западных государств.
2022-04-20T18:42
true
PT6M42S
Выступление Путина по итогам встречи по ситуации в металлургической отрасли
Владимир Путин провел совещание по развитию и поддержке металлургической отрасли. Участники встречи обсудили способы противодействия недружественным шагам со стороны западных государств.