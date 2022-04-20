Рейтинг@Mail.ru
Президент Южной Осетии Бибилов встретился с Козаком, сообщил источник - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/soglashenie-1784547649.html
Президент Южной Осетии Бибилов встретился с Козаком, сообщил источник
Президент Южной Осетии Бибилов встретился с Козаком, сообщил источник - РИА Новости, 20.04.2022
Президент Южной Осетии Бибилов встретился с Козаком, сообщил источник
РФ и Южная Осетия практически завершили согласование межправительственных соглашений о повышении зарплат бюджетникам и сотрудникам силовых ведомств Южной... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:27
2022-04-20T17:43
анатолий бибилов
южная осетия
россия
дмитрий козак
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580257288_0:275:3072:2003_1920x0_80_0_0_ff30b0adb06a01fd1fd4eb8c42ec3ac0.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. РФ и Южная Осетия практически завершили согласование межправительственных соглашений о повышении зарплат бюджетникам и сотрудникам силовых ведомств Южной Осетии, они могут быть подписаны в мае, этот вопрос обсуждался в ходе встречи югоосетинского президента Анатолия Бибилова с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком, заявил журналистам источник в администрации российского президента.По его словам, встреча состоялась в Москве в среду, Козак и Бибилов обсудили актуальные проблемы российского-югоосетинского взаимодействия."В ходе встречи подробно обсуждались вопросы подготовки двусторонних соглашений о повышении заработных плат работникам бюджетной сферы и сотрудникам силовых структур Южной Осетии. Было отмечено, что в настоящее время практически полностью завершено согласование соответствующих межправительственных документов, направленных на повышение денежного довольствия сотрудникам КГБ, Минобороны, МЧС и ФТС республики. Подписание данных соглашений запланировано на май текущего года", - сказал источник.
https://ria.ru/20220420/nalogi-1784415817.html
южная осетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580257288_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_4b40b70c9fe319e7f7b1157140266347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий бибилов, южная осетия, россия, дмитрий козак, политика
17:27 20.04.2022 (обновлено: 17:43 20.04.2022)
 
Президент Южной Осетии Бибилов встретился с Козаком, сообщил источник

Президент Южной Осетии Бибилов и Козак обсудили соглашение о повышении зарплат силовикам

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкПрезидент Южной Осетии Анатолий Бибилов
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
Перейти в фотобанк
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. РФ и Южная Осетия практически завершили согласование межправительственных соглашений о повышении зарплат бюджетникам и сотрудникам силовых ведомств Южной Осетии, они могут быть подписаны в мае, этот вопрос обсуждался в ходе встречи югоосетинского президента Анатолия Бибилова с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком, заявил журналистам источник в администрации российского президента.
По его словам, встреча состоялась в Москве в среду, Козак и Бибилов обсудили актуальные проблемы российского-югоосетинского взаимодействия.
"В ходе встречи подробно обсуждались вопросы подготовки двусторонних соглашений о повышении заработных плат работникам бюджетной сферы и сотрудникам силовых структур Южной Осетии. Было отмечено, что в настоящее время практически полностью завершено согласование соответствующих межправительственных документов, направленных на повышение денежного довольствия сотрудникам КГБ, Минобороны, МЧС и ФТС республики. Подписание данных соглашений запланировано на май текущего года", - сказал источник.
Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев во время пресс-подхода на избирательном участке №23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
09:08
В Южной Осетии пообещали не жить за счет российских налогоплательщиков
 
Анатолий БибиловЮжная ОсетияРоссияДмитрий КозакПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала