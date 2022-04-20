https://ria.ru/20220420/soglashenie-1784547649.html

Президент Южной Осетии Бибилов встретился с Козаком, сообщил источник

Президент Южной Осетии Бибилов встретился с Козаком, сообщил источник - РИА Новости, 20.04.2022

Президент Южной Осетии Бибилов встретился с Козаком, сообщил источник

РФ и Южная Осетия практически завершили согласование межправительственных соглашений о повышении зарплат бюджетникам и сотрудникам силовых ведомств Южной... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:27

2022-04-20T17:27

2022-04-20T17:43

анатолий бибилов

южная осетия

россия

дмитрий козак

политика

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. РФ и Южная Осетия практически завершили согласование межправительственных соглашений о повышении зарплат бюджетникам и сотрудникам силовых ведомств Южной Осетии, они могут быть подписаны в мае, этот вопрос обсуждался в ходе встречи югоосетинского президента Анатолия Бибилова с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком, заявил журналистам источник в администрации российского президента.По его словам, встреча состоялась в Москве в среду, Козак и Бибилов обсудили актуальные проблемы российского-югоосетинского взаимодействия."В ходе встречи подробно обсуждались вопросы подготовки двусторонних соглашений о повышении заработных плат работникам бюджетной сферы и сотрудникам силовых структур Южной Осетии. Было отмечено, что в настоящее время практически полностью завершено согласование соответствующих межправительственных документов, направленных на повышение денежного довольствия сотрудникам КГБ, Минобороны, МЧС и ФТС республики. Подписание данных соглашений запланировано на май текущего года", - сказал источник.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анатолий бибилов, южная осетия, россия, дмитрий козак, политика