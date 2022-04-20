https://ria.ru/20220420/soglashenie-1784470765.html

Украина денонсировала соглашение с Россией по разработке ракет

Украина денонсировала соглашение с Россией по разработке ракет - РИА Новости, 20.04.2022

Украина денонсировала соглашение с Россией по разработке ракет

Кабинет министров Украины денонсировал соглашение между правительствами Украины и России о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:08

2022-04-20T13:08

2022-04-20T13:08

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины денонсировал соглашение между правительствами Украины и России о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники, сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление правительства №459 от 19 апреля."Кабинет министров Украины постановил: денонсировать соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники, подписанное 8 февраля 1995 года в городе Киеве", - цитирует издание документ.Отмечается, что украинскому министерству иностранных дел поручено послать соответствующее сообщение Москве.По информации издания, соглашение предусматривало, в том числе, обеспечение в согласованных объемах поставки предприятиям ракетно-комических отраслей промышленности Украины и Российской Федерации оборудования, материалов, заготовок и комплектующих без налогообложения.

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784439302.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, москва, в мире