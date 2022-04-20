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Украина денонсировала соглашение с Россией по разработке ракет - РИА Новости, 20.04.2022
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Украина денонсировала соглашение с Россией по разработке ракет
Украина денонсировала соглашение с Россией по разработке ракет - РИА Новости, 20.04.2022
Украина денонсировала соглашение с Россией по разработке ракет
Кабинет министров Украины денонсировал соглашение между правительствами Украины и России о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:08
2022-04-20T13:08
украина
москва
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины денонсировал соглашение между правительствами Украины и России о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники, сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление правительства №459 от 19 апреля."Кабинет министров Украины постановил: денонсировать соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники, подписанное 8 февраля 1995 года в городе Киеве", - цитирует издание документ.Отмечается, что украинскому министерству иностранных дел поручено послать соответствующее сообщение Москве.По информации издания, соглашение предусматривало, в том числе, обеспечение в согласованных объемах поставки предприятиям ракетно-комических отраслей промышленности Украины и Российской Федерации оборудования, материалов, заготовок и комплектующих без налогообложения.
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украина, москва, в мире
13:08 20.04.2022
 
Украина денонсировала соглашение с Россией по разработке ракет

Кабинет министров Украины денонсировал соглашение с Россией по разработке ракет

© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины денонсировал соглашение между правительствами Украины и России о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники, сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление правительства №459 от 19 апреля.
"Кабинет министров Украины постановил: денонсировать соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники, подписанное 8 февраля 1995 года в городе Киеве", - цитирует издание документ.
Отмечается, что украинскому министерству иностранных дел поручено послать соответствующее сообщение Москве.
По информации издания, соглашение предусматривало, в том числе, обеспечение в согласованных объемах поставки предприятиям ракетно-комических отраслей промышленности Украины и Российской Федерации оборудования, материалов, заготовок и комплектующих без налогообложения.
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