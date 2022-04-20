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В Китае заявили об обнажении слабостей США из-за украинского кризиса - РИА Новости, 20.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/slabost-1784573701.html
В Китае заявили об обнажении слабостей США из-за украинского кризиса
В Китае заявили об обнажении слабостей США из-за украинского кризиса - РИА Новости, 20.04.2022
В Китае заявили об обнажении слабостей США из-за украинского кризиса
Вашингтону все сложнее получать выгоду от украинского кризиса, обнажившего слабости Америки, пишет обозреватель Global Times Чжу Фэн. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:19
2022-04-20T19:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
китай
государственный департамент сша
джо байден
сша
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Вашингтону все сложнее получать выгоду от украинского кризиса, обнажившего слабости Америки, пишет обозреватель Global Times Чжу Фэн.Автор обратил внимание на недавнее заявление президента США Джо Байдена о готовности посетить Украину и последующее опровержение со стороны Белого дома."Эта мыльная опера на тему байденовского визита на Украину показывает, что американские заявления о солидарности с ней — не более чем игра и стремление получить выгоды от военного конфликта", — написал Фэн.Он напомнил, что ранее Байден заявил, что у США есть два варианта: развязать третью мировую войну или заставить Россию дорого заплатить за свою политику. Однако поведение Вашингтона на фоне украинского кризиса указало на ограниченную вовлеченность Америки в процесс. Американские власти не раз заявляли, что отправка войск на Украину не соответствуют национальным интересам США. При этом в статье отмечается, что санкции против России не решат кризис.Фэн заявил о дилемме, вставшей перед Западом: как дальше помогать Украине."Администрация Байдена ставит себя в сложное положение, потому что она ничего не выиграет от затягивания конфликта", — пояснил он.Так, обозреватель указал на то, что Штаты оказались перед серьезными экономическими проблемами: рекордной инфляцией, растущими ценами на нефть и другими трудностями."Поэтому получать какие-то выгоды от этого конфликта Америке становится все труднее", — добавил Фэн.Он пояснил, что Вашингтон надеялся создать единый фронт, однако в украинском кризисе эту идею не удалось реализовать. Теперь же США будут вести длительную кампанию по подавлению на Россию."Но это не значит, что они были готовы к этому до начала украинского кризиса", — добавил автор.Теперь Штаты во внешней политике будут делать упор на собственные достижения в технологиях и экономике. Так, Госдеп пригрозил Китаю "серьезными последствиями" в случае помощи России."США провели четкие границы в украинском кризисе, осуждая Китай и пороча его неизменные позиции. Они понимают, что их неолиберальная однополярная гегемонистская система терпит крах", — написал Фэн.Он предсказал ужесточение американской политики в будущем: Вашингтон станет меньше считаться с интересами других стран ради достижения собственных целей — прежде всего, сдерживания России и Китая. И политика откатит вспять процесс глобализации, в котором заинтересована сама Америка, предупредил обозреватель.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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96
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7 495 645-6601
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60
в мире, россия, украина, китай, государственный департамент сша, джо байден, сша
19:19 20.04.2022
 
В Китае заявили об обнажении слабостей США из-за украинского кризиса

Global Times: украинский кризис обнажил слабость США

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Вашингтону все сложнее получать выгоду от украинского кризиса, обнажившего слабости Америки, пишет обозреватель Global Times Чжу Фэн.
Автор обратил внимание на недавнее заявление президента США Джо Байдена о готовности посетить Украину и последующее опровержение со стороны Белого дома.
"Эта мыльная опера на тему байденовского визита на Украину показывает, что американские заявления о солидарности с ней — не более чем игра и стремление получить выгоды от военного конфликта", — написал Фэн.
Он напомнил, что ранее Байден заявил, что у США есть два варианта: развязать третью мировую войну или заставить Россию дорого заплатить за свою политику. Однако поведение Вашингтона на фоне украинского кризиса указало на ограниченную вовлеченность Америки в процесс. Американские власти не раз заявляли, что отправка войск на Украину не соответствуют национальным интересам США. При этом в статье отмечается, что санкции против России не решат кризис.
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Фэн заявил о дилемме, вставшей перед Западом: как дальше помогать Украине.
"Администрация Байдена ставит себя в сложное положение, потому что она ничего не выиграет от затягивания конфликта", — пояснил он.
Так, обозреватель указал на то, что Штаты оказались перед серьезными экономическими проблемами: рекордной инфляцией, растущими ценами на нефть и другими трудностями.
"Поэтому получать какие-то выгоды от этого конфликта Америке становится все труднее", — добавил Фэн.
Он пояснил, что Вашингтон надеялся создать единый фронт, однако в украинском кризисе эту идею не удалось реализовать. Теперь же США будут вести длительную кампанию по подавлению на Россию.
"Но это не значит, что они были готовы к этому до начала украинского кризиса", — добавил автор.
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"США провели четкие границы в украинском кризисе, осуждая Китай и пороча его неизменные позиции. Они понимают, что их неолиберальная однополярная гегемонистская система терпит крах", — написал Фэн.
Он предсказал ужесточение американской политики в будущем: Вашингтон станет меньше считаться с интересами других стран ради достижения собственных целей — прежде всего, сдерживания России и Китая. И политика откатит вспять процесс глобализации, в котором заинтересована сама Америка, предупредил обозреватель.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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