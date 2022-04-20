https://ria.ru/20220420/shkola-1784605886.html

Турчак поблагодарил учителя в Мариуполе за сохранение портрета Пушкина

Турчак поблагодарил учителя в Мариуполе за сохранение портрета Пушкина - РИА Новости, 20.04.2022

Турчак поблагодарил учителя в Мариуполе за сохранение портрета Пушкина

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак поблагодарил учителя мариупольской школы за то, что она сохранила портрет Александра... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T23:05

2022-04-20T23:05

2022-04-20T23:05

обострение ситуации в днр и лнр

единая россия

мариуполь

днр

андрей турчак

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МАРИУПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак поблагодарил учителя мариупольской школы за то, что она сохранила портрет Александра Сергеевича Пушкина во время правления в Мариуполе украинской власти."Спасибо вам за Пушкина. Чтобы он всегда на этом месте был. Чтобы ни у кого не поднималась рука. И на этом месте тоже чтоб не поднималась рука. И не открывался рот на то, чтобы каким-то образом вымарать из нашей истории, из нашей культуры, из русской культуры, в широком понимании этого слова - русской культуры. И дай Бог, чтобы это было всегда, и я уверен, что так будет", - сказал Турчак, общаясь с учениками и педагогами мариупольской общеобразовательной школы.

https://ria.ru/20220407/dnr-1782312848.html

мариуполь

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единая россия, мариуполь, днр, андрей турчак