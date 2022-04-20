Рейтинг@Mail.ru
Турчак поблагодарил учителя в Мариуполе за сохранение портрета Пушкина - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/shkola-1784605886.html
Турчак поблагодарил учителя в Мариуполе за сохранение портрета Пушкина
Турчак поблагодарил учителя в Мариуполе за сохранение портрета Пушкина - РИА Новости, 20.04.2022
Турчак поблагодарил учителя в Мариуполе за сохранение портрета Пушкина
Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак поблагодарил учителя мариупольской школы за то, что она сохранила портрет Александра... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T23:05
2022-04-20T23:05
обострение ситуации в днр и лнр
единая россия
мариуполь
днр
андрей турчак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577639676_0:0:2888:1624_1920x0_80_0_0_743e92b16eba616f059eecb576e58afe.jpg
МАРИУПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак поблагодарил учителя мариупольской школы за то, что она сохранила портрет Александра Сергеевича Пушкина во время правления в Мариуполе украинской власти."Спасибо вам за Пушкина. Чтобы он всегда на этом месте был. Чтобы ни у кого не поднималась рука. И на этом месте тоже чтоб не поднималась рука. И не открывался рот на то, чтобы каким-то образом вымарать из нашей истории, из нашей культуры, из русской культуры, в широком понимании этого слова - русской культуры. И дай Бог, чтобы это было всегда, и я уверен, что так будет", - сказал Турчак, общаясь с учениками и педагогами мариупольской общеобразовательной школы.
https://ria.ru/20220407/dnr-1782312848.html
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577639676_83:0:2756:2005_1920x0_80_0_0_b0f4effd9af466899637d80eaeee7a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единая россия, мариуполь, днр, андрей турчак
23:05 20.04.2022
 
Турчак поблагодарил учителя в Мариуполе за сохранение портрета Пушкина

Секретарь генсовета ЕР Турчак поблагодарил учителя школы за сохранение портрета Пушкина

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Андрей Турчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак поблагодарил учителя мариупольской школы за то, что она сохранила портрет Александра Сергеевича Пушкина во время правления в Мариуполе украинской власти.
"Спасибо вам за Пушкина. Чтобы он всегда на этом месте был. Чтобы ни у кого не поднималась рука. И на этом месте тоже чтоб не поднималась рука. И не открывался рот на то, чтобы каким-то образом вымарать из нашей истории, из нашей культуры, из русской культуры, в широком понимании этого слова - русской культуры. И дай Бог, чтобы это было всегда, и я уверен, что так будет", - сказал Турчак, общаясь с учениками и педагогами мариупольской общеобразовательной школы.
Донецк - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 15:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Турчак поздравил жителей ДНР с годовщиной Дня провозглашения республики
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЕдиная РоссияМариупольДНРАндрей Турчак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала