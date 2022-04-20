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Жители Алтая выйдут на шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 20.04.2022
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Жители Алтая выйдут на шествие "Бессмертного полка"
Жители Алтая выйдут на шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 20.04.2022
Жители Алтая выйдут на шествие "Бессмертного полка"
Жители Республики Алтай 9 мая выйдут на шествие "Бессмертного полка" после двухлетнего перерыва, сообщается на официальном сайте региона. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:44
2022-04-20T20:44
общество
республика алтай
горно-алтайск
день победы
бессмертный полк
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БАРНАУЛ, 20 апр - РИА Новости. Жители Республики Алтай 9 мая выйдут на шествие "Бессмертного полка" после двухлетнего перерыва, сообщается на официальном сайте региона."В День Победы, 9 мая, в Республике Алтай пройдет акция "Бессмертный полк". Это гражданская инициатива, целью которой является сохранение памяти о солдатах Великой Отечественной войны. В 2019 году в Республике Алтай более 14 тысяч человек встали в колонны "Бессмертного полка", а по главному проспекту Горно-Алтайска с портретами солдат и ветеранов прошли более пяти тысяч человек. В 2020 и 2021 годах "Бессмертный полк" проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.В Горно-Алтайске сбор участников акции и построение полка запланированы на площадке перед зданием бывшей "Автоколонны 1931" с 8.00 (4.00 мск). Движение полка начнется в 9.30 (5.30 мск). Колонна пройдет до Парка Победы."Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к акции в знак памяти о ветеранах и участниках войны. Координатором акции памяти "Бессмертный полк" в Республике Алтай является Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай", - уточняется в сообщении.
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республика алтай
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общество, республика алтай, горно-алтайск, день победы, бессмертный полк
20:44 20.04.2022
 
Жители Алтая выйдут на шествие "Бессмертного полка"

Жители Алтая выйдут на шествие "Бессмертного полка" после двухлетнего перерыва

© Фото : мэрия Горно-АлтайскаПлощадь имени Ленина в Горно-Алтайске
Площадь имени Ленина в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Фото : мэрия Горно-Алтайска
Площадь имени Ленина в Горно-Алтайске. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 20 апр - РИА Новости. Жители Республики Алтай 9 мая выйдут на шествие "Бессмертного полка" после двухлетнего перерыва, сообщается на официальном сайте региона.
"В День Победы, 9 мая, в Республике Алтай пройдет акция "Бессмертный полк". Это гражданская инициатива, целью которой является сохранение памяти о солдатах Великой Отечественной войны. В 2019 году в Республике Алтай более 14 тысяч человек встали в колонны "Бессмертного полка", а по главному проспекту Горно-Алтайска с портретами солдат и ветеранов прошли более пяти тысяч человек. В 2020 и 2021 годах "Бессмертный полк" проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.
В Горно-Алтайске сбор участников акции и построение полка запланированы на площадке перед зданием бывшей "Автоколонны 1931" с 8.00 (4.00 мск). Движение полка начнется в 9.30 (5.30 мск). Колонна пройдет до Парка Победы.
"Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к акции в знак памяти о ветеранах и участниках войны. Координатором акции памяти "Бессмертный полк" в Республике Алтай является Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай", - уточняется в сообщении.
Онлайн-трансляция акции Бессмертный полк на экране смартфона
19 апреля, 17:53
"Бессмертный полк" пройдет в Алтайском крае в очном формате
 
ОбществоРеспублика АлтайГорно-АлтайскДень ПобедыБессмертный полк
 
 
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