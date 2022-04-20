Жители Алтая выйдут на шествие "Бессмертного полка"
Жители Алтая выйдут на шествие "Бессмертного полка" после двухлетнего перерыва
© Фото : мэрия Горно-АлтайскаПлощадь имени Ленина в Горно-Алтайске
© Фото : мэрия Горно-Алтайска
Площадь имени Ленина в Горно-Алтайске. Архивное фото
БАРНАУЛ, 20 апр - РИА Новости. Жители Республики Алтай 9 мая выйдут на шествие "Бессмертного полка" после двухлетнего перерыва, сообщается на официальном сайте региона.
"В День Победы, 9 мая, в Республике Алтай пройдет акция "Бессмертный полк". Это гражданская инициатива, целью которой является сохранение памяти о солдатах Великой Отечественной войны. В 2019 году в Республике Алтай более 14 тысяч человек встали в колонны "Бессмертного полка", а по главному проспекту Горно-Алтайска с портретами солдат и ветеранов прошли более пяти тысяч человек. В 2020 и 2021 годах "Бессмертный полк" проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.
В Горно-Алтайске сбор участников акции и построение полка запланированы на площадке перед зданием бывшей "Автоколонны 1931" с 8.00 (4.00 мск). Движение полка начнется в 9.30 (5.30 мск). Колонна пройдет до Парка Победы.
"Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к акции в знак памяти о ветеранах и участниках войны. Координатором акции памяти "Бессмертный полк" в Республике Алтай является Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай", - уточняется в сообщении.
19 апреля, 17:53"Бессмертный полк" пройдет в Алтайском крае в очном формате