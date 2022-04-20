Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о почти полной блокировке доступа к российским сайтам - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/sayty-1784463195.html
На Украине заявили о почти полной блокировке доступа к российским сайтам
На Украине заявили о почти полной блокировке доступа к российским сайтам - РИА Новости, 20.04.2022
На Украине заявили о почти полной блокировке доступа к российским сайтам
Депутат Верховной рады, глава подкомитета цифровой инфраструктуры Александр Федиенко ("Слуга народа") в среду заявил, что на Украине практически полностью... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:38
2022-04-20T12:38
в мире
украина
технологии
россия
партия "слуга народа"
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады, глава подкомитета цифровой инфраструктуры Александр Федиенко ("Слуга народа") в среду заявил, что на Украине практически полностью заблокирован доступ к российским интернет-ресурсам."Наши операторы, выполняя решение Национального координационного центра, который издал соответствующее распоряжение, заблокировали все киберпространство Российской Федерации. Практически невозможно открыть какой-либо российский сайт с территории Украины", - сказал Федиенко в эфире телеканала "Украина 24".Ранее представитель российской делегации в ООН Ярослав Еремин отмечал, что сейчас против России развязана масштабная информационная война, в авангарде которой Украина, Литва, Латвия и Эстония, также активное участие в антироссийской кампании принимают другие европейские страны и США.По его словам, без каких-либо попыток оправдания вводится тотальная цензура информационного пространства, в условиях которой большинству граждан Украины и других стран невозможно получить объективные данные о ходе военной операции РФ и отличить фейки от достоверной информации.
https://ria.ru/20220420/denatsifikatsiya-1784452021.html
https://ria.ru/20220414/simvoly-1783600594.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_159:0:1856:1273_1920x0_80_0_0_d747527f513580ac2d1bcb55fe7dc81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, технологии, россия, партия "слуга народа", интернет
12:38 20.04.2022
 
На Украине заявили о почти полной блокировке доступа к российским сайтам

В Раде заявили, что почти полностью блокировали доступ к российским сайтам на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной Рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады, глава подкомитета цифровой инфраструктуры Александр Федиенко ("Слуга народа") в среду заявил, что на Украине практически полностью заблокирован доступ к российским интернет-ресурсам.
"Наши операторы, выполняя решение Национального координационного центра, который издал соответствующее распоряжение, заблокировали все киберпространство Российской Федерации. Практически невозможно открыть какой-либо российский сайт с территории Украины", - сказал Федиенко в эфире телеканала "Украина 24".
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
11:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Крыму призвали украинских военных пройти денацификацию
Ранее представитель российской делегации в ООН Ярослав Еремин отмечал, что сейчас против России развязана масштабная информационная война, в авангарде которой Украина, Литва, Латвия и Эстония, также активное участие в антироссийской кампании принимают другие европейские страны и США.
По его словам, без каких-либо попыток оправдания вводится тотальная цензура информационного пространства, в условиях которой большинству граждан Украины и других стран невозможно получить объективные данные о ходе военной операции РФ и отличить фейки от достоверной информации.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 19:06
Верховная рада запретила символы Z и V
 
В миреУкраинаТехнологииРоссияПартия "Слуга народа"Интернет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала