https://ria.ru/20220420/sayty-1784463195.html
На Украине заявили о почти полной блокировке доступа к российским сайтам
На Украине заявили о почти полной блокировке доступа к российским сайтам - РИА Новости, 20.04.2022
На Украине заявили о почти полной блокировке доступа к российским сайтам
Депутат Верховной рады, глава подкомитета цифровой инфраструктуры Александр Федиенко ("Слуга народа") в среду заявил, что на Украине практически полностью... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:38
2022-04-20T12:38
2022-04-20T12:38
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады, глава подкомитета цифровой инфраструктуры Александр Федиенко ("Слуга народа") в среду заявил, что на Украине практически полностью заблокирован доступ к российским интернет-ресурсам."Наши операторы, выполняя решение Национального координационного центра, который издал соответствующее распоряжение, заблокировали все киберпространство Российской Федерации. Практически невозможно открыть какой-либо российский сайт с территории Украины", - сказал Федиенко в эфире телеканала "Украина 24".Ранее представитель российской делегации в ООН Ярослав Еремин отмечал, что сейчас против России развязана масштабная информационная война, в авангарде которой Украина, Литва, Латвия и Эстония, также активное участие в антироссийской кампании принимают другие европейские страны и США.По его словам, без каких-либо попыток оправдания вводится тотальная цензура информационного пространства, в условиях которой большинству граждан Украины и других стран невозможно получить объективные данные о ходе военной операции РФ и отличить фейки от достоверной информации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, технологии, россия, партия "слуга народа", интернет
На Украине заявили о почти полной блокировке доступа к российским сайтам
В Раде заявили, что почти полностью блокировали доступ к российским сайтам на Украине
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады, глава подкомитета цифровой инфраструктуры Александр Федиенко ("Слуга народа") в среду заявил, что на Украине практически полностью заблокирован доступ к российским интернет-ресурсам.
"Наши операторы, выполняя решение Национального координационного центра, который издал соответствующее распоряжение, заблокировали все киберпространство Российской Федерации. Практически невозможно открыть какой-либо российский сайт с территории Украины", - сказал Федиенко в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее представитель российской делегации в ООН
Ярослав Еремин отмечал, что сейчас против России
развязана масштабная информационная война, в авангарде которой Украина, Литва, Латвия и Эстония, также активное участие в антироссийской кампании принимают другие европейские страны и США
.
По его словам, без каких-либо попыток оправдания вводится тотальная цензура информационного пространства, в условиях которой большинству граждан Украины и других стран невозможно получить объективные данные о ходе военной операции РФ и отличить фейки от достоверной информации.