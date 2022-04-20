https://ria.ru/20220420/sayty-1784463195.html

На Украине заявили о почти полной блокировке доступа к российским сайтам

На Украине заявили о почти полной блокировке доступа к российским сайтам - РИА Новости, 20.04.2022

На Украине заявили о почти полной блокировке доступа к российским сайтам

Депутат Верховной рады, глава подкомитета цифровой инфраструктуры Александр Федиенко ("Слуга народа") в среду заявил, что на Украине практически полностью... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:38

2022-04-20T12:38

2022-04-20T12:38

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады, глава подкомитета цифровой инфраструктуры Александр Федиенко ("Слуга народа") в среду заявил, что на Украине практически полностью заблокирован доступ к российским интернет-ресурсам."Наши операторы, выполняя решение Национального координационного центра, который издал соответствующее распоряжение, заблокировали все киберпространство Российской Федерации. Практически невозможно открыть какой-либо российский сайт с территории Украины", - сказал Федиенко в эфире телеканала "Украина 24".Ранее представитель российской делегации в ООН Ярослав Еремин отмечал, что сейчас против России развязана масштабная информационная война, в авангарде которой Украина, Литва, Латвия и Эстония, также активное участие в антироссийской кампании принимают другие европейские страны и США.По его словам, без каких-либо попыток оправдания вводится тотальная цензура информационного пространства, в условиях которой большинству граждан Украины и других стран невозможно получить объективные данные о ходе военной операции РФ и отличить фейки от достоверной информации.

https://ria.ru/20220420/denatsifikatsiya-1784452021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, технологии, россия, партия "слуга народа", интернет