https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784588039.html
США ввели новый пакет санкций против России
США ввели новый пакет санкций против России - РИА Новости, 20.04.2022
США ввели новый пакет санкций против России
США в среду ввели новый пакет санкций в отношении России, в него попали десятки физических и юридических лиц, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:48
2022-04-20T20:48
2022-04-20T22:39
санкции в отношении россии
в мире
ксения юдаева
михаил задорнов (банкир)
россия
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. США в среду ввели новый пакет санкций в отношении России, в него попали десятки физических и юридических лиц, говорится в распространенном заявлении американского Минфина.Согласно обнародованному документу, под новые рестрикции Министерства финансов США попали 29 физических и 40 юридических лиц России.Среди прочих новые ограничения затронули первого заместителя председателя Центробанка Российской Федерации Ксению Юдаеву, а также председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова.
https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784563259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, ксения юдаева, михаил задорнов (банкир), россия, министерство финансов сша
20:48 20.04.2022 (обновлено: 22:39 20.04.2022)
США ввели новый пакет санкций против России
Минфин США включил в новый пакет антироссийских санкций 29 физических и 40 юридических лиц