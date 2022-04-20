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США ввели новый пакет санкций против России - РИА Новости, 20.04.2022
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США ввели новый пакет санкций против России
США ввели новый пакет санкций против России - РИА Новости, 20.04.2022
США ввели новый пакет санкций против России
США в среду ввели новый пакет санкций в отношении России, в него попали десятки физических и юридических лиц, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:48
2022-04-20T22:39
санкции в отношении россии
в мире
ксения юдаева
михаил задорнов (банкир)
россия
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. США в среду ввели новый пакет санкций в отношении России, в него попали десятки физических и юридических лиц, говорится в распространенном заявлении американского Минфина.Согласно обнародованному документу, под новые рестрикции Министерства финансов США попали 29 физических и 40 юридических лиц России.Среди прочих новые ограничения затронули первого заместителя председателя Центробанка Российской Федерации Ксению Юдаеву, а также председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова.
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санкции в отношении россии, в мире, ксения юдаева, михаил задорнов (банкир), россия, министерство финансов сша
20:48 20.04.2022 (обновлено: 22:39 20.04.2022)
 
США ввели новый пакет санкций против России

Минфин США включил в новый пакет антироссийских санкций 29 физических и 40 юридических лиц

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. США в среду ввели новый пакет санкций в отношении России, в него попали десятки физических и юридических лиц, говорится в распространенном заявлении американского Минфина.
Согласно обнародованному документу, под новые рестрикции Министерства финансов США попали 29 физических и 40 юридических лиц России.
Среди прочих новые ограничения затронули первого заместителя председателя Центробанка Российской Федерации Ксению Юдаеву, а также председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 18:31
Посол назвал санкции Канады против России бесполезными и бесперспективными
 
Санкции в отношении РоссииВ миреКсения ЮдаеваМихаил Задорнов (банкир)РоссияМинистерство финансов США
 
 
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