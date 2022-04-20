https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784588039.html

США ввели новый пакет санкций против России

США ввели новый пакет санкций против России - РИА Новости, 20.04.2022

США ввели новый пакет санкций против России

США в среду ввели новый пакет санкций в отношении России, в него попали десятки физических и юридических лиц, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T20:48

2022-04-20T20:48

2022-04-20T22:39

санкции в отношении россии

в мире

ксения юдаева

михаил задорнов (банкир)

россия

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. США в среду ввели новый пакет санкций в отношении России, в него попали десятки физических и юридических лиц, говорится в распространенном заявлении американского Минфина.Согласно обнародованному документу, под новые рестрикции Министерства финансов США попали 29 физических и 40 юридических лиц России.Среди прочих новые ограничения затронули первого заместителя председателя Центробанка Российской Федерации Ксению Юдаеву, а также председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова.

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784563259.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкции в отношении россии, в мире, ксения юдаева, михаил задорнов (банкир), россия, министерство финансов сша