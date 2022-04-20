https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784556988.html

В МИД не рассчитывают на снятие санкций, введенных США

В МИД не рассчитывают на снятие санкций, введенных США - РИА Новости, 20.04.2022

В МИД не рассчитывают на снятие санкций, введенных США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя перспективы отмены Вашингтоном санкций в случае прекращения операции на Украине, заявила, что... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:01

2022-04-20T18:01

2022-04-20T18:11

санкции в отношении россии

сша

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя перспективы отмены Вашингтоном санкций в случае прекращения операции на Украине, заявила, что тогда США введут новые рестрикции."Свято место пусто не бывает, но назвать санкции или отсутствие санкций местом святым язык не поворачивается. Никакого реального желания у США на данном этапе менять свое отношение к этому вопросу не просматривается. Они никогда не отменяют санкции, они вместо одних санкций просто вводят другие санкции или дополняют имеющиеся санкции", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784400058.html

сша

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, сша, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова