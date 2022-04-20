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В МИД не рассчитывают на снятие санкций, введенных США - РИА Новости, 20.04.2022
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В МИД не рассчитывают на снятие санкций, введенных США
В МИД не рассчитывают на снятие санкций, введенных США - РИА Новости, 20.04.2022
В МИД не рассчитывают на снятие санкций, введенных США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя перспективы отмены Вашингтоном санкций в случае прекращения операции на Украине, заявила, что... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:01
2022-04-20T18:11
санкции в отношении россии
сша
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя перспективы отмены Вашингтоном санкций в случае прекращения операции на Украине, заявила, что тогда США введут новые рестрикции."Свято место пусто не бывает, но назвать санкции или отсутствие санкций местом святым язык не поворачивается. Никакого реального желания у США на данном этапе менять свое отношение к этому вопросу не просматривается. Они никогда не отменяют санкции, они вместо одних санкций просто вводят другие санкции или дополняют имеющиеся санкции", - сказала Захарова на брифинге.
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санкции в отношении россии, сша, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
18:01 20.04.2022 (обновлено: 18:11 20.04.2022)
 
В МИД не рассчитывают на снятие санкций, введенных США

МИД: даже если США снимут имеющиеся санкции, то введут другие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя перспективы отмены Вашингтоном санкций в случае прекращения операции на Украине, заявила, что тогда США введут новые рестрикции.
"Свято место пусто не бывает, но назвать санкции или отсутствие санкций местом святым язык не поворачивается. Никакого реального желания у США на данном этапе менять свое отношение к этому вопросу не просматривается. Они никогда не отменяют санкции, они вместо одних санкций просто вводят другие санкции или дополняют имеющиеся санкции", - сказала Захарова на брифинге.
Посольство России в США. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
01:50
Россия призвала США отказаться от политики блокады и санкций
 
Санкции в отношении РоссииСШАВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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