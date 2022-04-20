https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784556988.html
В МИД не рассчитывают на снятие санкций, введенных США
В МИД не рассчитывают на снятие санкций, введенных США - РИА Новости, 20.04.2022
В МИД не рассчитывают на снятие санкций, введенных США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя перспективы отмены Вашингтоном санкций в случае прекращения операции на Украине, заявила, что... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:01
2022-04-20T18:01
2022-04-20T18:11
санкции в отношении россии
сша
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя перспективы отмены Вашингтоном санкций в случае прекращения операции на Украине, заявила, что тогда США введут новые рестрикции."Свято место пусто не бывает, но назвать санкции или отсутствие санкций местом святым язык не поворачивается. Никакого реального желания у США на данном этапе менять свое отношение к этому вопросу не просматривается. Они никогда не отменяют санкции, они вместо одних санкций просто вводят другие санкции или дополняют имеющиеся санкции", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784400058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, сша, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
18:01 20.04.2022 (обновлено: 18:11 20.04.2022)
В МИД не рассчитывают на снятие санкций, введенных США
МИД: даже если США снимут имеющиеся санкции, то введут другие