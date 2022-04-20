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Черные ящики разбившегося в Китае самолета серьезно повреждены - РИА Новости, 20.04.2022
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Черные ящики разбившегося в Китае самолета серьезно повреждены
Черные ящики разбившегося в Китае самолета серьезно повреждены - РИА Новости, 20.04.2022
Черные ящики разбившегося в Китае самолета серьезно повреждены
Два черных ящика с потерпевшего в марте крушение на юге Китая пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines серьезно повреждены, работы... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:38
2022-04-20T12:51
в мире
китай
boeing 737
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ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Два черных ящика с потерпевшего в марте крушение на юге Китая пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines серьезно повреждены, работы по восстановлению данных продолжаются, говорится в отчете Главного управление гражданской авиации КНР, опубликованного в среду."Два самописца с самолета были серьезно повреждены из-за удара, работы по восстановлению и анализу данных еще продолжаются", - говорится в тексте отчета, опубликованного на официальном сайте управления.В среду, согласно соответствующим требованиям положений Конвенции о международной гражданской авиации и правил гражданской авиации КНР, Главное управление гражданской авиации КНР опубликовало отчет о предварительном расследовании инцидента, полный отчет будет обнародован после завершения расследования.Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. Первый черный ящик (речевой самописец) был обнаружен 23 марта, второй (регистратор полетных данных) – найден 27 марта. Ранее власти сообщили, что взрывчатых компонентов в образцах, собранных на месте крушения самолета, пока не обнаружено.
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в мире, китай, boeing 737
12:38 20.04.2022 (обновлено: 12:51 20.04.2022)
 
Черные ящики разбившегося в Китае самолета серьезно повреждены

Два черных ящика разбившегося в Китае Boeing 737 серьезно повреждены

© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПоисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines
Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Два черных ящика с потерпевшего в марте крушение на юге Китая пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines серьезно повреждены, работы по восстановлению данных продолжаются, говорится в отчете Главного управление гражданской авиации КНР, опубликованного в среду.
"Два самописца с самолета были серьезно повреждены из-за удара, работы по восстановлению и анализу данных еще продолжаются", - говорится в тексте отчета, опубликованного на официальном сайте управления.
В среду, согласно соответствующим требованиям положений Конвенции о международной гражданской авиации и правил гражданской авиации КНР, Главное управление гражданской авиации КНР опубликовало отчет о предварительном расследовании инцидента, полный отчет будет обнародован после завершения расследования.
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. Первый черный ящик (речевой самописец) был обнаружен 23 марта, второй (регистратор полетных данных) – найден 27 марта. Ранее власти сообщили, что взрывчатых компонентов в образцах, собранных на месте крушения самолета, пока не обнаружено.
Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 13:15
В Китае не нашли следов взрывчатки на месте крушения Boeing 737
 
В миреКитайBoeing 737
 
 
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