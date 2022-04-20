https://ria.ru/20220420/samolet-1784462938.html

Черные ящики разбившегося в Китае самолета серьезно повреждены

Черные ящики разбившегося в Китае самолета серьезно повреждены - РИА Новости, 20.04.2022

Черные ящики разбившегося в Китае самолета серьезно повреждены

Два черных ящика с потерпевшего в марте крушение на юге Китая пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines серьезно повреждены, работы... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:38

2022-04-20T12:38

2022-04-20T12:51

в мире

китай

boeing 737

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780257776_94:0:2776:1509_1920x0_80_0_0_018e0de4369a45e54ce28e96c553b3ad.jpg

ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Два черных ящика с потерпевшего в марте крушение на юге Китая пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines серьезно повреждены, работы по восстановлению данных продолжаются, говорится в отчете Главного управление гражданской авиации КНР, опубликованного в среду."Два самописца с самолета были серьезно повреждены из-за удара, работы по восстановлению и анализу данных еще продолжаются", - говорится в тексте отчета, опубликованного на официальном сайте управления.В среду, согласно соответствующим требованиям положений Конвенции о международной гражданской авиации и правил гражданской авиации КНР, Главное управление гражданской авиации КНР опубликовало отчет о предварительном расследовании инцидента, полный отчет будет обнародован после завершения расследования.Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. Первый черный ящик (речевой самописец) был обнаружен 23 марта, второй (регистратор полетных данных) – найден 27 марта. Ранее власти сообщили, что взрывчатых компонентов в образцах, собранных на месте крушения самолета, пока не обнаружено.

https://ria.ru/20220326/aviakatastrofa-1780229582.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, boeing 737