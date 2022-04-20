12:38 20.04.2022 (обновлено: 12:51 20.04.2022)
Черные ящики разбившегося в Китае самолета серьезно повреждены
Два черных ящика разбившегося в Китае Boeing 737 серьезно повреждены
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПоисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines
ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Два черных ящика с потерпевшего в марте крушение на юге Китая пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines серьезно повреждены, работы по восстановлению данных продолжаются, говорится в отчете Главного управление гражданской авиации КНР, опубликованного в среду.
"Два самописца с самолета были серьезно повреждены из-за удара, работы по восстановлению и анализу данных еще продолжаются", - говорится в тексте отчета, опубликованного на официальном сайте управления.
В среду, согласно соответствующим требованиям положений Конвенции о международной гражданской авиации и правил гражданской авиации КНР, Главное управление гражданской авиации КНР опубликовало отчет о предварительном расследовании инцидента, полный отчет будет обнародован после завершения расследования.
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. Первый черный ящик (речевой самописец) был обнаружен 23 марта, второй (регистратор полетных данных) – найден 27 марта. Ранее власти сообщили, что взрывчатых компонентов в образцах, собранных на месте крушения самолета, пока не обнаружено.