https://ria.ru/20220420/rubezhnoe-1784562308.html
Город Рубежное в ЛНР перешел под полный контроль российских войск
Город Рубежное в ЛНР перешел под полный контроль российских войск - РИА Новости, 20.04.2022
Город Рубежное в ЛНР перешел под полный контроль российских войск
Город Рубежное под Луганском перешел под окончательный контроль российских войск, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:27
2022-04-20T18:27
2022-04-20T20:01
обострение ситуации в днр и лнр
рубежное
луганская народная республика
в мире
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 20 апр — РИА Новости. Город Рубежное под Луганском перешел под окончательный контроль российских войск, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Как мы и ожидали, город Рубежное Луганской Народной Республики перешел под окончательный контроль российских войск", — написал он.На опубликованном видео показано, как при въезде в город поднимают российский флаг и чеченский флаг с Ахматом Кадыровым.Накануне под контроль ЛНР перешел населенный пункт Кременная. При поддержке российских войск луганские силовики продолжают бои за Попасную. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также несколько других населенных пунктов этой агломерации. С этих районов на территорию ЛНР регулярно эвакуируют беженцев.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/lnr-1784389101.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220419/spetsoperatsiya-1784265840.html
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СОБР "Ахмат" в городе Рубежное
Город Рубежное Луганской Народной Республики перешел под окончательный контроль российских войск. Бойцы Учебно-тренировочного центра СОБР «Ахмат» совместно с российскими военнослужащими и подразделениями народной милиции ЛНР выдавили нацистскую погань с территории города.
2022-04-20T18:27
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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рубежное, луганская народная республика, в мире, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
18:27 20.04.2022 (обновлено: 20:01 20.04.2022)
Город Рубежное в ЛНР перешел под полный контроль российских войск
Глава Чечни Кадыров заявил о переходе Рубежного под полный контроль российских войск