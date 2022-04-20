https://ria.ru/20220420/rubezhnoe-1784562308.html

Город Рубежное в ЛНР перешел под полный контроль российских войск

Город Рубежное в ЛНР перешел под полный контроль российских войск - РИА Новости, 20.04.2022

Город Рубежное в ЛНР перешел под полный контроль российских войск

Город Рубежное под Луганском перешел под окончательный контроль российских войск, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:27

2022-04-20T18:27

2022-04-20T20:01

обострение ситуации в днр и лнр

рубежное

луганская народная республика

в мире

россия

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 20 апр — РИА Новости. Город Рубежное под Луганском перешел под окончательный контроль российских войск, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Как мы и ожидали, город Рубежное Луганской Народной Республики перешел под окончательный контроль российских войск", — написал он.На опубликованном видео показано, как при въезде в город поднимают российский флаг и чеченский флаг с Ахматом Кадыровым.Накануне под контроль ЛНР перешел населенный пункт Кременная. При поддержке российских войск луганские силовики продолжают бои за Попасную. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также несколько других населенных пунктов этой агломерации. С этих районов на территорию ЛНР регулярно эвакуируют беженцев.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/lnr-1784389101.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/spetsoperatsiya-1784265840.html

рубежное

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

СОБР "Ахмат" в городе Рубежное Город Рубежное Луганской Народной Республики перешел под окончательный контроль российских войск. Бойцы Учебно-тренировочного центра СОБР «Ахмат» совместно с российскими военнослужащими и подразделениями народной милиции ЛНР выдавили нацистскую погань с территории города. 2022-04-20T18:27 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

рубежное, луганская народная республика, в мире, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр