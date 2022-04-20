12:11 20.04.2022 (обновлено: 12:20 20.04.2022)
СК изучит данные о невыдаче Киевом находящихся в международном розыске
СК изучит материалы о невыдаче Украиной граждан, находящихся в международном розыске
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Следственный комитет России изучит материалы о неисполнении киевским режимом обязательств по выдаче находящихся в международном розыске граждан, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Сотрудники российских силовых ведомств обнаружили документы Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы и прокуратуры Украины, доказывающие неисполнение Киевом взятых на себя международных обязательств по выдаче преступников, в том числе участвовавших в карательной операции на Донбассе и находящихся в международном розыске. Данные материалы имеются в распоряжении РИА Новости.
"Председатель Следственного комитета РФ (Александр) Бастрыкин поручил подчиненным запросить у российских коллег из силовых структур и изучить материалы, найденные в Херсонском пограничном пункте отряда Госпогранслужбы и прокуратуры Украины. Сообщается, что в обнаруженных документах содержатся сведения о нарушениях Киевом Конвенции о выдаче лиц, находящихся в международном розыске в связи с совершением преступлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, в частности, украинская сторона отвечала отказом на российские правовые запросы, при этом привлекая их к участию в деятельности нацбатальонов и позволяя им выезжать из страны. Следователи СК России проанализируют данные документы и дадут им юридическую оценку.