Рейтинг@Mail.ru
СК изучит данные о невыдаче Киевом находящихся в международном розыске - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/rozysk-1784456270.html
СК изучит данные о невыдаче Киевом находящихся в международном розыске
СК изучит данные о невыдаче Киевом находящихся в международном розыске - РИА Новости, 20.04.2022
СК изучит данные о невыдаче Киевом находящихся в международном розыске
Следственный комитет России изучит материалы о неисполнении киевским режимом обязательств по выдаче находящихся в международном розыске граждан, сообщили РИА... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:11
2022-04-20T12:20
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Следственный комитет России изучит материалы о неисполнении киевским режимом обязательств по выдаче находящихся в международном розыске граждан, сообщили РИА Новости в СК РФ.Сотрудники российских силовых ведомств обнаружили документы Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы и прокуратуры Украины, доказывающие неисполнение Киевом взятых на себя международных обязательств по выдаче преступников, в том числе участвовавших в карательной операции на Донбассе и находящихся в международном розыске. Данные материалы имеются в распоряжении РИА Новости."Председатель Следственного комитета РФ (Александр) Бастрыкин поручил подчиненным запросить у российских коллег из силовых структур и изучить материалы, найденные в Херсонском пограничном пункте отряда Госпогранслужбы и прокуратуры Украины. Сообщается, что в обнаруженных документах содержатся сведения о нарушениях Киевом Конвенции о выдаче лиц, находящихся в международном розыске в связи с совершением преступлений", - говорится в сообщении.Отмечается, что, в частности, украинская сторона отвечала отказом на российские правовые запросы, при этом привлекая их к участию в деятельности нацбатальонов и позволяя им выезжать из страны. Следователи СК России проанализируют данные документы и дадут им юридическую оценку.
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784439302.html
https://ria.ru/20220420/uchastie-1784401296.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире
12:11 20.04.2022 (обновлено: 12:20 20.04.2022)
 
СК изучит данные о невыдаче Киевом находящихся в международном розыске

СК изучит материалы о невыдаче Украиной граждан, находящихся в международном розыске

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Следственный комитет России изучит материалы о неисполнении киевским режимом обязательств по выдаче находящихся в международном розыске граждан, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Сотрудники российских силовых ведомств обнаружили документы Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы и прокуратуры Украины, доказывающие неисполнение Киевом взятых на себя международных обязательств по выдаче преступников, в том числе участвовавших в карательной операции на Донбассе и находящихся в международном розыске. Данные материалы имеются в распоряжении РИА Новости.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
11:18
В Японии раскрыли, чем выгодно для США продолжение конфликта на Украине
"Председатель Следственного комитета РФ (Александр) Бастрыкин поручил подчиненным запросить у российских коллег из силовых структур и изучить материалы, найденные в Херсонском пограничном пункте отряда Госпогранслужбы и прокуратуры Украины. Сообщается, что в обнаруженных документах содержатся сведения о нарушениях Киевом Конвенции о выдаче лиц, находящихся в международном розыске в связи с совершением преступлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, в частности, украинская сторона отвечала отказом на российские правовые запросы, при этом привлекая их к участию в деятельности нацбатальонов и позволяя им выезжать из страны. Следователи СК России проанализируют данные документы и дадут им юридическую оценку.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
02:51
В Словакии заявили об "участии" США в боевых действиях на Украине
 
РоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала