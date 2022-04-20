https://ria.ru/20220420/rozysk-1784456270.html

СК изучит данные о невыдаче Киевом находящихся в международном розыске

СК изучит данные о невыдаче Киевом находящихся в международном розыске - РИА Новости, 20.04.2022

СК изучит данные о невыдаче Киевом находящихся в международном розыске

Следственный комитет России изучит материалы о неисполнении киевским режимом обязательств по выдаче находящихся в международном розыске граждан, сообщили РИА... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:11

2022-04-20T12:11

2022-04-20T12:20

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Следственный комитет России изучит материалы о неисполнении киевским режимом обязательств по выдаче находящихся в международном розыске граждан, сообщили РИА Новости в СК РФ.Сотрудники российских силовых ведомств обнаружили документы Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы и прокуратуры Украины, доказывающие неисполнение Киевом взятых на себя международных обязательств по выдаче преступников, в том числе участвовавших в карательной операции на Донбассе и находящихся в международном розыске. Данные материалы имеются в распоряжении РИА Новости."Председатель Следственного комитета РФ (Александр) Бастрыкин поручил подчиненным запросить у российских коллег из силовых структур и изучить материалы, найденные в Херсонском пограничном пункте отряда Госпогранслужбы и прокуратуры Украины. Сообщается, что в обнаруженных документах содержатся сведения о нарушениях Киевом Конвенции о выдаче лиц, находящихся в международном розыске в связи с совершением преступлений", - говорится в сообщении.Отмечается, что, в частности, украинская сторона отвечала отказом на российские правовые запросы, при этом привлекая их к участию в деятельности нацбатальонов и позволяя им выезжать из страны. Следователи СК России проанализируют данные документы и дадут им юридическую оценку.

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784439302.html

https://ria.ru/20220420/uchastie-1784401296.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире