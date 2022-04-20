https://ria.ru/20220420/rosgvardiya-1784403112.html

Приморский отряд Росгвардии вернулся на родину со спецоперации на Украине

Приморский отряд Росгвардии вернулся на родину со спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.04.2022

Приморский отряд Росгвардии вернулся на родину со спецоперации на Украине

Приморский сводный отряд Росгвардии, участвовавший в специальной военной операции на Украине, в среду прибыл во Владивосток, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T03:47

2022-04-20T03:47

2022-04-20T03:47

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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донбасс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Приморский сводный отряд Росгвардии, участвовавший в специальной военной операции на Украине, в среду прибыл во Владивосток, сообщает правительство Приморья.Глава региона особо отметил высокий профессионализм сотрудников Росгвардии и их человеческие качества.Губернатор вручил бойцам Росгвардии ведомственные и специальные награды. Также им были присвоены внеочередные специальные звания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784061390.html

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украина, россия, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), приморский край, общество