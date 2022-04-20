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Приморский отряд Росгвардии вернулся на родину со спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/rosgvardiya-1784403112.html
Приморский отряд Росгвардии вернулся на родину со спецоперации на Украине
Приморский отряд Росгвардии вернулся на родину со спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
Приморский отряд Росгвардии вернулся на родину со спецоперации на Украине
Приморский сводный отряд Росгвардии, участвовавший в специальной военной операции на Украине, в среду прибыл во Владивосток, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T03:47
2022-04-20T03:47
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
донбасс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Приморский сводный отряд Росгвардии, участвовавший в специальной военной операции на Украине, в среду прибыл во Владивосток, сообщает правительство Приморья.Глава региона особо отметил высокий профессионализм сотрудников Росгвардии и их человеческие качества.Губернатор вручил бойцам Росгвардии ведомственные и специальные награды. Также им были присвоены внеочередные специальные звания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784061390.html
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украина, россия, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), приморский край, общество
03:47 20.04.2022
 
Приморский отряд Росгвардии вернулся на родину со спецоперации на Украине

Приморский отряд Росгвардии вернулся во Владивосток со спецоперации на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Алее Славы в Херсоне
Военнослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Алее Славы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Алее Славы в Херсоне. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Приморский сводный отряд Росгвардии, участвовавший в специальной военной операции на Украине, в среду прибыл во Владивосток, сообщает правительство Приморья.

"Самолет с бойцами приземлился в аэропорту Владивостока в 3.30 утра (20.30 мск вторника). Участников спецоперации встречали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, начальник регионального управления Росгвардии Игорь Гуревич, главный федеральный инспектор края Сергей Грызыхин, родственники, сослуживцы", — говорится в сообщении.

Глава региона особо отметил высокий профессионализм сотрудников Росгвардии и их человеческие качества.
Губернатор вручил бойцам Росгвардии ведомственные и специальные награды. Также им были присвоены внеочередные специальные звания.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудники Росгвардии с собакой в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 12:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Росгвардия рассказала о работе спецназа на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияДонбассФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Приморский крайОбщество
 
 
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