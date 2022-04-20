https://ria.ru/20220420/rosgostsirk-1784572944.html

Артисты Росгосцирка стали лауреатами фестиваля в Пхеньяне

Артисты Росгосцирка стали лауреатами фестиваля в Пхеньяне - РИА Новости, 20.04.2022

Артисты Росгосцирка стали лауреатами фестиваля в Пхеньяне

Артисты Росгосцирка стали лауреатами XXXII Международного художественного фестиваля дружбы "Апрельская весна" в Пхеньяне, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T20:18

2022-04-20T20:18

2022-04-20T20:18

культура

новости культуры

ольга любимова

росгосцирк

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Артисты Росгосцирка стали лауреатами XXXII Международного художественного фестиваля дружбы "Апрельская весна" в Пхеньяне, сообщается в Telegram-канале Росгосцирка."Компанию на фестивале в столице КНДР представили пять творческих коллективов и номеров: гимнасты на ремнях "Анна" под руководством Дмитрия Ефремкина, дрессировщица собак Надежда Чебота с номером "Чикаго", канатоходцы под руководством Юрия Краснова, аттракцион "На слонах вокруг света" в исполнении Анастасии Дементьевой-Корниловой и "Цирк на воде" Андрея Шевченко", — говорится в публикации.В фестивале участвовали музыканты, вокалисты, танцовщики и цирковые артисты из 28 стран мира. Всего 63 коллектива, которые присоединились к мероприятию в онлайн-формате.Министр культуры РФ Ольга Любимова обратилась с приветственным словом к участникам и организаторам смотра. "Она подчеркнула, что этот фестиваль способствует укреплению взаимоотношений между нашими странами и придает импульс к расширению двустороннего сотрудничества в области культуры", — пишут в посте.

https://ria.ru/20220420/zapashnyy-1784434525.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, росгосцирк