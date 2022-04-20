https://ria.ru/20220420/remont-1784422124.html

В Москве стартовали работы по капремонту корпуса №9 Боткинской больницы

В Москве стартовали работы по капремонту корпуса №9 Боткинской больницы - РИА Новости, 20.04.2022

В Москве стартовали работы по капремонту корпуса №9 Боткинской больницы

Работы по капитальному ремонту корпуса №9 Боткинской больницы стартовали в Москве, этот корпус является объектом культурного наследия, поэтому в нем выполнят и... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:57

2022-04-20T09:57

2022-04-20T09:57

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Работы по капитальному ремонту корпуса №9 Боткинской больницы стартовали в Москве, этот корпус является объектом культурного наследия, поэтому в нем выполнят и реставрационные работы, сообщил журналистам заместитель мэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта корпуса №9 Боткинской больницы. Четырехэтажное кирпичное здание с подвалом площадью около 2,9 тысячи квадратных метров было построено в 1911 году, сейчас часть его конструкций находится в неудовлетворительном состоянии, необходима замена инженерных систем. Этот корпус является объектом культурного наследия, поэтому выполним в нем и реставрационные работы", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что фасад здания расчистят от грязи, выполнят расшивку швов и гидрофобизацию, сделают монолитный железобетонный фундамент и новое металлическое покрытие скатной крыши."В рамках проекта полностью заменим системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции, установим лифты отечественного производства со шрифтом Брайля и звуковым сигналом прибытия на этаж. Планируется установить новые окна, двери и перегородки, выполнить внутренние отделочные работы с использованием современных безопасных материалов", - подчеркнул Бирюков.Окна являются частью исторического облика здания, поэтому их размеры и форма не изменятся, рамы выполнят из твердых пород дерева.В подвале корпуса обнаружены исторические полукруглые лучковые своды, такую конструкцию называют "сводами Монье". В ходе работ выполнят их консервацию, чтобы обеспечить сохранность, и затем закроют подвесным потолком.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что модернизация Боткинской больницы - один из крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара, который реализуется правительством Москвы.

https://realty.ria.ru/20220419/aeratsiya-1784237480.html

https://realty.ria.ru/20220418/gazoprovod-1784155567.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков