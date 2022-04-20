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Княжевская: в Москве построят транспортную развязку на Косинском шоссе - РИА Новости, 20.04.2022
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Княжевская: в Москве построят транспортную развязку на Косинском шоссе
Княжевская: в Москве построят транспортную развязку на Косинском шоссе - РИА Новости, 20.04.2022
Княжевская: в Москве построят транспортную развязку на Косинском шоссе
В Москве на пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей появится транспортная развязка, которая станет важным этапом формирования Московского скоростного РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:01
2022-04-20T12:01
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москва
автомобильные дороги
строительство
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МОСКВА, 20 апр - РИА Недвижимость. В Москве на пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей появится транспортная развязка, которая станет важным этапом формирования Московского скоростного диаметра, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская."Благодаря развязке мы сможем организовать движение без светофоров на участке Северо-Восточной хорды от МКАД до границы с областью. Исчезнут два светофора по основному ходу Косинского шоссе. Один - на пересечении с Салтыковской улицей, его заменят на многоуровневую развязку, а второй сейчас находится у остановки "Каскадная улица" - там появится внеуличный пешеходный переход", - отметила она.По словам Княжевской, многоуровневая развязка позволит сократит среднее время поездки на индивидуальном и общественном транспорте для жителей района Косино-Ухтомский и прилегающих территорий. Также повысится безопасность пешеходов.Она уточнила, что проект по возведению развязки - важный этап в строительстве Московского скоростного диаметра.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием Московский скоростной диаметр. Его планируется завершить в 2023 году.
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москва, автомобильные дороги, строительство
12:01 20.04.2022
 

Княжевская: в Москве построят транспортную развязку на Косинском шоссе

© Фото : комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыСтроительство транспортной развязки в Москве
Строительство транспортной развязки в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Фото : комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 20 апр - РИА Недвижимость. В Москве на пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей появится транспортная развязка, которая станет важным этапом формирования Московского скоростного диаметра, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Благодаря развязке мы сможем организовать движение без светофоров на участке Северо-Восточной хорды от МКАД до границы с областью. Исчезнут два светофора по основному ходу Косинского шоссе. Один - на пересечении с Салтыковской улицей, его заменят на многоуровневую развязку, а второй сейчас находится у остановки "Каскадная улица" - там появится внеуличный пешеходный переход", - отметила она.
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По словам Княжевской, многоуровневая развязка позволит сократит среднее время поездки на индивидуальном и общественном транспорте для жителей района Косино-Ухтомский и прилегающих территорий. Также повысится безопасность пешеходов.
Она уточнила, что проект по возведению развязки - важный этап в строительстве Московского скоростного диаметра.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием Московский скоростной диаметр. Его планируется завершить в 2023 году.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАвтомобильные дорогиСтроительство
 
 
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