https://ria.ru/20220420/razvyazka-1784445396.html

Княжевская: в Москве построят транспортную развязку на Косинском шоссе

Княжевская: в Москве построят транспортную развязку на Косинском шоссе - РИА Новости, 20.04.2022

Княжевская: в Москве построят транспортную развязку на Косинском шоссе

В Москве на пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей появится транспортная развязка, которая станет важным этапом формирования Московского скоростного РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:01

2022-04-20T12:01

2022-04-20T12:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

автомобильные дороги

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784448344_130:0:930:450_1920x0_80_0_0_19703da86172945d80d7fdf4c69c77af.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Недвижимость. В Москве на пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей появится транспортная развязка, которая станет важным этапом формирования Московского скоростного диаметра, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская."Благодаря развязке мы сможем организовать движение без светофоров на участке Северо-Восточной хорды от МКАД до границы с областью. Исчезнут два светофора по основному ходу Косинского шоссе. Один - на пересечении с Салтыковской улицей, его заменят на многоуровневую развязку, а второй сейчас находится у остановки "Каскадная улица" - там появится внеуличный пешеходный переход", - отметила она.По словам Княжевской, многоуровневая развязка позволит сократит среднее время поездки на индивидуальном и общественном транспорте для жителей района Косино-Ухтомский и прилегающих территорий. Также повысится безопасность пешеходов.Она уточнила, что проект по возведению развязки - важный этап в строительстве Московского скоростного диаметра.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием Московский скоростной диаметр. Его планируется завершить в 2023 году.

https://realty.ria.ru/20220418/promyvka-1784093716.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, автомобильные дороги, строительство