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Княжевская: в Москве построят транспортную развязку на Косинском шоссе
Княжевская: в Москве построят транспортную развязку на Косинском шоссе - РИА Новости, 20.04.2022
Княжевская: в Москве построят транспортную развязку на Косинском шоссе
В Москве на пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей появится транспортная развязка, которая станет важным этапом формирования Московского скоростного РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:01
2022-04-20T12:01
2022-04-20T12:01
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МОСКВА, 20 апр - РИА Недвижимость. В Москве на пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей появится транспортная развязка, которая станет важным этапом формирования Московского скоростного диаметра, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская."Благодаря развязке мы сможем организовать движение без светофоров на участке Северо-Восточной хорды от МКАД до границы с областью. Исчезнут два светофора по основному ходу Косинского шоссе. Один - на пересечении с Салтыковской улицей, его заменят на многоуровневую развязку, а второй сейчас находится у остановки "Каскадная улица" - там появится внеуличный пешеходный переход", - отметила она.По словам Княжевской, многоуровневая развязка позволит сократит среднее время поездки на индивидуальном и общественном транспорте для жителей района Косино-Ухтомский и прилегающих территорий. Также повысится безопасность пешеходов.Она уточнила, что проект по возведению развязки - важный этап в строительстве Московского скоростного диаметра.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием Московский скоростной диаметр. Его планируется завершить в 2023 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, автомобильные дороги, строительство
МОСКВА, 20 апр - РИА Недвижимость. В Москве на пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей появится транспортная развязка, которая станет важным этапом формирования Московского скоростного диаметра, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Благодаря развязке мы сможем организовать движение без светофоров на участке Северо-Восточной хорды от МКАД до границы с областью. Исчезнут два светофора по основному ходу Косинского шоссе. Один - на пересечении с Салтыковской улицей, его заменят на многоуровневую развязку, а второй сейчас находится у остановки "Каскадная улица" - там появится внеуличный пешеходный переход", - отметила она.
По словам Княжевской, многоуровневая развязка позволит сократит среднее время поездки на индивидуальном и общественном транспорте для жителей района Косино-Ухтомский и прилегающих территорий. Также повысится безопасность пешеходов.
Она уточнила, что проект по возведению развязки - важный этап в строительстве Московского скоростного диаметра.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием Московский скоростной диаметр. Его планируется завершить в 2023 году.