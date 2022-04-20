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Тамбовской Фонд развития промышленности получит более 150 миллионов рублей - РИА Новости, 20.04.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220420/razvitie-1784578150.html
Тамбовской Фонд развития промышленности получит более 150 миллионов рублей
Тамбовской Фонд развития промышленности получит более 150 миллионов рублей - РИА Новости, 20.04.2022
Тамбовской Фонд развития промышленности получит более 150 миллионов рублей
Фонд развития промышленности Тамбовской области получит из федерального бюджета более ста миллионов рублей на развитие и модернизацию промышленности, сообщает... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:46
2022-04-20T19:46
тамбовская область
максим егоров
тамбовская область
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
экономика
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ТАМБОВ, 20 апр – РИА новости. Фонд развития промышленности Тамбовской области получит из федерального бюджета более ста миллионов рублей на развитие и модернизацию промышленности, сообщает пресс-служба регионального правительства.Еще 50 миллионов рублей выделит Фонду областной бюджет.В пресс-службе отметили, что промпредприятия Тамбовской области смогут получать из Фонда льготные займы на развитие предприятий на сумму от 5 до 100 миллионов рублей под 3% годовых. Займы предоставляются под промышленные проекты, в рамках которых создаются новые рабочие места. Еще одно условие предоставления займа - в модернизацию производства также должны быть готовы вкладываться частные инвесторы. Причём в первую очередь на него смогут претендовать предприятия, которые активно участвуют в импортозамещении.Фонд как инструмент стимулирования промышленности региона был создан по итогам встречи главы Тамбовской области Максима Егорова и руководителя Минпромторга России Дениса Мантурова в ноябре прошлого года.В пресс-службе особо отметили, что Тамбовская область впервые получает подобную субсидию из федерального центра.По словам главы региона Максима Егорова, областные власти делают все, чтобы поддержать промышленников, причем вне зависимости от экономических реалий, уделяя при этом особое внимание работе с инвесторами."Мы в Тамбовской области всегда будем рады тем, кто намерен двигаться вперёд и развиваться вместе с нами", - сказал Егоров.В настоящий момент в регионе разрабатывается новый инвестиционный стандарт и декларация, содержащая обязательства руководства региона перед инвесторами, а также свод инвестиционных правил.
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максим егоров, тамбовская область, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, экономика
19:46 20.04.2022
 

Тамбовской Фонд развития промышленности получит более 150 миллионов рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТАМБОВ, 20 апр – РИА новости. Фонд развития промышленности Тамбовской области получит из федерального бюджета более ста миллионов рублей на развитие и модернизацию промышленности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Еще 50 миллионов рублей выделит Фонду областной бюджет.
В пресс-службе отметили, что промпредприятия Тамбовской области смогут получать из Фонда льготные займы на развитие предприятий на сумму от 5 до 100 миллионов рублей под 3% годовых. Займы предоставляются под промышленные проекты, в рамках которых создаются новые рабочие места. Еще одно условие предоставления займа - в модернизацию производства также должны быть готовы вкладываться частные инвесторы. Причём в первую очередь на него смогут претендовать предприятия, которые активно участвуют в импортозамещении.
Фонд как инструмент стимулирования промышленности региона был создан по итогам встречи главы Тамбовской области Максима Егорова и руководителя Минпромторга России Дениса Мантурова в ноябре прошлого года.
В пресс-службе особо отметили, что Тамбовская область впервые получает подобную субсидию из федерального центра.
"Это можно связать с новой инвестполитикой областной власти: с самого начала своей работы глава региона обозначил, что отношения власти к инвесторам изменилось кардинальным образом", - заявили в пресс-службе.
По словам главы региона Максима Егорова, областные власти делают все, чтобы поддержать промышленников, причем вне зависимости от экономических реалий, уделяя при этом особое внимание работе с инвесторами.
"Мы в Тамбовской области всегда будем рады тем, кто намерен двигаться вперёд и развиваться вместе с нами", - сказал Егоров.
В настоящий момент в регионе разрабатывается новый инвестиционный стандарт и декларация, содержащая обязательства руководства региона перед инвесторами, а также свод инвестиционных правил.
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Тамбовская областьМаксим ЕгоровТамбовская областьРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровЭкономика
 
 
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