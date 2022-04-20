https://ria.ru/20220420/raznoglasiya-1784479677.html

Разногласия между США и Саудовской Аравией достигли пика, сообщили СМИ

Разногласия между США и Саудовской Аравией достигли пика, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.04.2022

Разногласия между США и Саудовской Аравией достигли пика, сообщили СМИ

Напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией достигла небывалого уровня после начала специальной военной операции России на Украине, пишет во... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:44

2022-04-20T13:44

2022-04-20T13:44

в мире

джо байден

джейк салливан

украина

саудовская аравия

сша

джамаль хашукджи

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией достигла небывалого уровня после начала специальной военной операции России на Украине, пишет во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и саудовских должностных лиц.Как отмечает газета, отношения между США и их ближневосточным партнером "достигли самого низкого уровня за последние десятилетия" в 2019 году на фоне скандала из-за убийства оппозиционного саудовского журналистам Джамаля Хашукджи. Тогда, еще будучи кандидатом в президенты, Джо Байден пообещал превратить Саудовскую Аравию в "изгоя" на мировой арене из-за ситуации с правами человека в этой стране.Эта динамика получила продолжение в 2022 году, в разгар украинского кризиса. Как отмечают собеседники газеты, в недавних контактах Белый дом настаивал, чтобы Эр-Рияд нарастил добычу нефти, чтобы добиться ее снижения на мировом рынке и тем самым "подорвать финансирование" военной операции РФ на Украине. Однако королевство не отреагировало на этот запрос."В конце концов 36-летний наследный принц (Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - ред.) накричал на (советника президента США по нацбезопасности - ред.) Джейка Салливана после того, как тот поднял вопрос об убийстве в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Принц заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос, и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти", - цитирует издание своих собеседников, ссылаясь на недавний визит Салливана на Ближний Восток.Источники утверждают, что на фоне этих разногласий саудовская сторона отменила запланированный визит в страну главы Пентагона Ллойда Остина. Официальная причина такого решения - накладки в расписании, однако в тот же вечер в Эр-Рияде приняли "одного из высокопоставленных российских политиков, находящегося под санкциями США". Имя российского чиновника при этом не называется.После начала российской спецоперации на Украине мировые цены на нефть резко подскочили, но в этой ситуации Саудовская Аравия предпочла не предпринимать каких-либо резких действий, отмечают собеседники. В США склонны полагать, что саудовцы более склонны развивать сотрудничество с Кремлем, нежели с Белым домом, тем более в марте текущего года члены королевской семьи несколько раз отклоняли предложения привести телефонные разговоры с представителями Вашингтона.

https://ria.ru/20220419/araviya-1784209969.html

https://ria.ru/20220419/soyuzniki-1784347109.html

украина

саудовская аравия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, джо байден, джейк салливан, украина, саудовская аравия, сша, джамаль хашукджи, министерство обороны сша