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США учитывают потребности Киева в ракетах дальнего действия, заявила Нуланд - РИА Новости, 20.04.2022
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США учитывают потребности Киева в ракетах дальнего действия, заявила Нуланд
США учитывают потребности Киева в ракетах дальнего действия, заявила Нуланд - РИА Новости, 20.04.2022
США учитывают потребности Киева в ракетах дальнего действия, заявила Нуланд
США вместе с союзниками учитывают в поставках на Украину ее потребности в крупнокалиберной артиллерии и дальнобойных, в том числе противокорабельных, ракетах,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:09
2022-04-20T18:09
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. США вместе с союзниками учитывают в поставках на Украину ее потребности в крупнокалиберной артиллерии и дальнобойных, в том числе противокорабельных, ракетах, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд."Им нужна тяжелая артиллерия. Им нужны ракетные системы дальнего действия. Им нужны противокорабельные ракеты", - сказала Нуланд в интервью телеканалу CNN. "Это то, что мы и наши союзники собираем и продолжаем поставлять на Украину", - добавила она.Американские СМИ сообщили ранее, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Нуланд не стала это ни подтверждать, ни опровергать, предложив дождаться официального объявления.Нуланд напомнила, что США за последние месяцы оказала военную помощь Украине более чем на 3 миллиарда долларов, и примерно столько же выделили американские союзники.
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784525775.html
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в мире, сша, украина
18:09 20.04.2022
 
США учитывают потребности Киева в ракетах дальнего действия, заявила Нуланд

Замгоссекретаря Нуланд: США учитывают потребности Киева в ракетах дальнего действия

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. США вместе с союзниками учитывают в поставках на Украину ее потребности в крупнокалиберной артиллерии и дальнобойных, в том числе противокорабельных, ракетах, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
"Им нужна тяжелая артиллерия. Им нужны ракетные системы дальнего действия. Им нужны противокорабельные ракеты", - сказала Нуланд в интервью телеканалу CNN. "Это то, что мы и наши союзники собираем и продолжаем поставлять на Украину", - добавила она.
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16:20
В МИД заявили, что Украина может применить оружие США против России
Американские СМИ сообщили ранее, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Нуланд не стала это ни подтверждать, ни опровергать, предложив дождаться официального объявления.
"Достаточно сказать, что это то, что им нужно больше всего, и мы предоставляем им то, в чем они больше всего нуждаются", - ответила она на вопрос, войдут ли в новый пакет вооружения, вроде "дальнобойной артиллерии".
Нуланд напомнила, что США за последние месяцы оказала военную помощь Украине более чем на 3 миллиарда долларов, и примерно столько же выделили американские союзники.
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