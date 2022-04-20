https://ria.ru/20220420/rakety-1784558855.html

США учитывают потребности Киева в ракетах дальнего действия, заявила Нуланд

США учитывают потребности Киева в ракетах дальнего действия, заявила Нуланд - РИА Новости, 20.04.2022

США учитывают потребности Киева в ракетах дальнего действия, заявила Нуланд

США вместе с союзниками учитывают в поставках на Украину ее потребности в крупнокалиберной артиллерии и дальнобойных, в том числе противокорабельных, ракетах,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:09

2022-04-20T18:09

2022-04-20T18:09

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ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. США вместе с союзниками учитывают в поставках на Украину ее потребности в крупнокалиберной артиллерии и дальнобойных, в том числе противокорабельных, ракетах, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд."Им нужна тяжелая артиллерия. Им нужны ракетные системы дальнего действия. Им нужны противокорабельные ракеты", - сказала Нуланд в интервью телеканалу CNN. "Это то, что мы и наши союзники собираем и продолжаем поставлять на Украину", - добавила она.Американские СМИ сообщили ранее, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Нуланд не стала это ни подтверждать, ни опровергать, предложив дождаться официального объявления.Нуланд напомнила, что США за последние месяцы оказала военную помощь Украине более чем на 3 миллиарда долларов, и примерно столько же выделили американские союзники.

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784525775.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина