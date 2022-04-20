Рейтинг@Mail.ru
Названы три причины развития "мужского" рака - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Проект Йога в парках стартовал в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2019
ЗОЖ
https://ria.ru/20220420/rak-1784603814.html
Названы три причины развития "мужского" рака
Названы три причины развития "мужского" рака - РИА Новости, 20.04.2022
Названы три причины развития "мужского" рака
Доктор медицинских наук, врач-радиолог Гетин Уильямс в статье для портала Eat This Not That! перечислил три фактора, повышающих риск развития онкологических... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T22:50
2022-04-20T22:50
зож
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_0:210:4844:2935_1920x0_80_0_0_b3e9d4472ad2c3dd5b0701d154c06027.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-радиолог Гетин Уильямс в статье для портала Eat This Not That! перечислил три фактора, повышающих риск развития онкологических заболеваний простаты.Специалист заявил, что есть три основных фактора возникновения рака предстательной железы, изменить которые невозможно. Это происхождение, возраст и наследственность. Так, по его словам, в группе риска находятся мужчины старше 65 лет, чьи отцы или братья страдали от онкологических болезней. Уильмс также отметил, что у темнокожих вероятность возникновения рака простаты выше, чем у европеоидов.Однако на некоторые причины возникновения заболевания можно повлиять, например, на ожирение."Ожирение увеличивает уровень гормонов, которые могут способствовать росту рака", — объяснил Уильямс.Врач отметил, что лишний вес напрямую зависит от уровня физической активности.Второй фактор — высокое потребление животных жиров. Такое питание повышает уровень гормонов, способных привести к росту раковых клеток. Среди наиболее опасных продуктов с точки зрения угрозы возникновения онкологических болезней Уильямс назвал жареное красное мясо.Также врач указал на опасность молочных продуктов, а также пищи богатой кальцием.Кроме того, в группе риска находятся курящие и те, кто потребляет слишком много алкоголя.
https://ria.ru/20220415/rak-1783830805.html
https://rsport.ria.ru/20220415/rak-1783795064.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_327:0:4519:3144_1920x0_80_0_0_c5aef26d6a2de0ad38a0a481d222dec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество
22:50 20.04.2022
 
Названы три причины развития "мужского" рака

Врач-радиолог Уильямс назвал три причины развития рака простаты

© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Depositphotos / vitanovski
Раковые клетки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-радиолог Гетин Уильямс в статье для портала Eat This Not That! перечислил три фактора, повышающих риск развития онкологических заболеваний простаты.
Специалист заявил, что есть три основных фактора возникновения рака предстательной железы, изменить которые невозможно. Это происхождение, возраст и наследственность. Так, по его словам, в группе риска находятся мужчины старше 65 лет, чьи отцы или братья страдали от онкологических болезней. Уильмс также отметил, что у темнокожих вероятность возникновения рака простаты выше, чем у европеоидов.
Однако на некоторые причины возникновения заболевания можно повлиять, например, на ожирение.
"Ожирение увеличивает уровень гормонов, которые могут способствовать росту рака", — объяснил Уильямс.
Раковая клетка в организме человека - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 22:28ЗОЖ
Назван способ выявить рак по голосу
Врач отметил, что лишний вес напрямую зависит от уровня физической активности.
Второй фактор — высокое потребление животных жиров. Такое питание повышает уровень гормонов, способных привести к росту раковых клеток. Среди наиболее опасных продуктов с точки зрения угрозы возникновения онкологических болезней Уильямс назвал жареное красное мясо.
Также врач указал на опасность молочных продуктов, а также пищи богатой кальцием.
Кроме того, в группе риска находятся курящие и те, кто потребляет слишком много алкоголя.
Мужчина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 18:49ЗОЖ
Как выявить рак простаты на ранней стадии
 
ЗОЖЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала