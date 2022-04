https://ria.ru/20220420/rak-1784603814.html

Названы три причины развития "мужского" рака

Названы три причины развития "мужского" рака - РИА Новости, 20.04.2022

Названы три причины развития "мужского" рака

Доктор медицинских наук, врач-радиолог Гетин Уильямс в статье для портала Eat This Not That! перечислил три фактора, повышающих риск развития онкологических... РИА Новости, 20.04.2022

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-радиолог Гетин Уильямс в статье для портала Eat This Not That! перечислил три фактора, повышающих риск развития онкологических заболеваний простаты.Специалист заявил, что есть три основных фактора возникновения рака предстательной железы, изменить которые невозможно. Это происхождение, возраст и наследственность. Так, по его словам, в группе риска находятся мужчины старше 65 лет, чьи отцы или братья страдали от онкологических болезней. Уильмс также отметил, что у темнокожих вероятность возникновения рака простаты выше, чем у европеоидов.Однако на некоторые причины возникновения заболевания можно повлиять, например, на ожирение."Ожирение увеличивает уровень гормонов, которые могут способствовать росту рака", — объяснил Уильямс.Врач отметил, что лишний вес напрямую зависит от уровня физической активности.Второй фактор — высокое потребление животных жиров. Такое питание повышает уровень гормонов, способных привести к росту раковых клеток. Среди наиболее опасных продуктов с точки зрения угрозы возникновения онкологических болезней Уильямс назвал жареное красное мясо.Также врач указал на опасность молочных продуктов, а также пищи богатой кальцием.Кроме того, в группе риска находятся курящие и те, кто потребляет слишком много алкоголя.

