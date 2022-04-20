https://ria.ru/20220420/putin-1784537282.html

Путин призвал стимулировать спрос на металлургическую продукцию

Путин призвал стимулировать спрос на металлургическую продукцию - РИА Новости, 20.04.2022

Путин призвал стимулировать спрос на металлургическую продукцию

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития металлургического комплекса заявил, что надо поддержать и стимулировать внутренний спрос на... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:56

2022-04-20T16:56

2022-04-20T17:06

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития металлургического комплекса заявил, что надо поддержать и стимулировать внутренний спрос на металлургическую продукцию, в том числе за счет наращивания строительства.По его словам, нет оснований полагать, что позиция Европы по отношению к России изменится, надо учитывать это в программах развития."Подчеркну важность внутреннего спроса. Его нужно поддержать и стимулировать, прежде всего, за счёт увеличения объёмов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства, за счёт широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция", - отметил Путин.Он полагает, что для поддержки спроса на отечественный металл необходимо запускать долгосрочные проекты и программы, эффект от реализации которых будет ощутим для всей экономики, для российских регионов и жителей."Прошу сегодня отдельно остановиться на этой теме", - сказал Путин на совещании.

https://ria.ru/20220217/ekonomika-1773317937.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин