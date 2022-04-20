Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал стимулировать спрос на металлургическую продукцию - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/putin-1784537282.html
Путин призвал стимулировать спрос на металлургическую продукцию
Путин призвал стимулировать спрос на металлургическую продукцию - РИА Новости, 20.04.2022
Путин призвал стимулировать спрос на металлургическую продукцию
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития металлургического комплекса заявил, что надо поддержать и стимулировать внутренний спрос на... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:56
2022-04-20T17:06
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_0:70:3338:1948_1920x0_80_0_0_832fff8beec79c0096dc8b62dbfb8a3b.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития металлургического комплекса заявил, что надо поддержать и стимулировать внутренний спрос на металлургическую продукцию, в том числе за счет наращивания строительства.По его словам, нет оснований полагать, что позиция Европы по отношению к России изменится, надо учитывать это в программах развития."Подчеркну важность внутреннего спроса. Его нужно поддержать и стимулировать, прежде всего, за счёт увеличения объёмов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства, за счёт широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция", - отметил Путин.Он полагает, что для поддержки спроса на отечественный металл необходимо запускать долгосрочные проекты и программы, эффект от реализации которых будет ощутим для всей экономики, для российских регионов и жителей."Прошу сегодня отдельно остановиться на этой теме", - сказал Путин на совещании.
https://ria.ru/20220217/ekonomika-1773317937.html
https://ria.ru/20211209/dvigateli-1762948577.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_32ecad8d69d6c85072e3a54bca6446cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин
16:56 20.04.2022 (обновлено: 17:06 20.04.2022)
 
Путин призвал стимулировать спрос на металлургическую продукцию

Президент Путин призвал стимулировать внутренний спрос на металлургическую продукцию

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития металлургического комплекса заявил, что надо поддержать и стимулировать внутренний спрос на металлургическую продукцию, в том числе за счет наращивания строительства.
По его словам, нет оснований полагать, что позиция Европы по отношению к России изменится, надо учитывать это в программах развития.
Рыночная экономи - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 13:44
Как работает рыночная экономика: принципы, что в себя включает понятие
"Подчеркну важность внутреннего спроса. Его нужно поддержать и стимулировать, прежде всего, за счёт увеличения объёмов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства, за счёт широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция", - отметил Путин.
Он полагает, что для поддержки спроса на отечественный металл необходимо запускать долгосрочные проекты и программы, эффект от реализации которых будет ощутим для всей экономики, для российских регионов и жителей.
"Прошу сегодня отдельно остановиться на этой теме", - сказал Путин на совещании.
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря 2021, 15:07
Мишустин призвал стимулировать спрос на самолеты с российскими двигателями
 
ЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала