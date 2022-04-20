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Крупная авиакомпания планирует выполнять рейсы из Сочи в Дубай - РИА Новости, 20.04.2022
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Туризм
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Крупная авиакомпания планирует выполнять рейсы из Сочи в Дубай
Крупная авиакомпания планирует выполнять рейсы из Сочи в Дубай - РИА Новости, 20.04.2022
Крупная авиакомпания планирует выполнять рейсы из Сочи в Дубай
Авиакомпания "Азимут" продолжает развивать международную маршрутную сеть и 29 апреля 2022 начинает выполнение полетов из Сочи в Дубай, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:19
2022-04-20T14:19
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" продолжает развивать международную маршрутную сеть и 29 апреля 2022 начинает выполнение полетов из Сочи в Дубай, сообщается на сайте перевозчика.Рейсы будут выполняться по графику: из РФ по пятницам в 21:25, а из ОАЭ — в субботу в 03:20.Сейчас можно купить билеты по минимальным тарифам — от 100 евро за проездной документ в одну сторону.
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туризм, россия, оаэ, новости - туризм, туристы, авиабилеты, пассажиры, дубай, сочи, самолеты
14:19 20.04.2022
 
Крупная авиакомпания планирует выполнять рейсы из Сочи в Дубай

Авиакомпания "Азимут" планирует выполнять рейсы из Сочи в Дубай с 29 апреля

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Дубай, ОАЭ
Международный аэропорт Дубай, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" продолжает развивать международную маршрутную сеть и 29 апреля 2022 начинает выполнение полетов из Сочи в Дубай, сообщается на сайте перевозчика.
Рейсы будут выполняться по графику: из РФ по пятницам в 21:25, а из ОАЭ — в субботу в 03:20.
Сейчас можно купить билеты по минимальным тарифам — от 100 евро за проездной документ в одну сторону.
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