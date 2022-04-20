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Крупная авиакомпания планирует выполнять рейсы из Сочи в Дубай
Крупная авиакомпания планирует выполнять рейсы из Сочи в Дубай - РИА Новости, 20.04.2022
Крупная авиакомпания планирует выполнять рейсы из Сочи в Дубай
Авиакомпания "Азимут" продолжает развивать международную маршрутную сеть и 29 апреля 2022 начинает выполнение полетов из Сочи в Дубай, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:19
2022-04-20T14:19
2022-04-20T14:19
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" продолжает развивать международную маршрутную сеть и 29 апреля 2022 начинает выполнение полетов из Сочи в Дубай, сообщается на сайте перевозчика.Рейсы будут выполняться по графику: из РФ по пятницам в 21:25, а из ОАЭ — в субботу в 03:20.Сейчас можно купить билеты по минимальным тарифам — от 100 евро за проездной документ в одну сторону.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Крупная авиакомпания планирует выполнять рейсы из Сочи в Дубай
Авиакомпания "Азимут" планирует выполнять рейсы из Сочи в Дубай с 29 апреля