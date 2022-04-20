https://ria.ru/20220420/puteshestviya-1784482471.html

Крупная авиакомпания планирует выполнять рейсы из Сочи в Дубай

Крупная авиакомпания планирует выполнять рейсы из Сочи в Дубай - РИА Новости, 20.04.2022

Крупная авиакомпания планирует выполнять рейсы из Сочи в Дубай

Авиакомпания "Азимут" продолжает развивать международную маршрутную сеть и 29 апреля 2022 начинает выполнение полетов из Сочи в Дубай, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:19

2022-04-20T14:19

2022-04-20T14:19

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" продолжает развивать международную маршрутную сеть и 29 апреля 2022 начинает выполнение полетов из Сочи в Дубай, сообщается на сайте перевозчика.Рейсы будут выполняться по графику: из РФ по пятницам в 21:25, а из ОАЭ — в субботу в 03:20.Сейчас можно купить билеты по минимальным тарифам — от 100 евро за проездной документ в одну сторону.

https://ria.ru/20220419/oae-1784227641.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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