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Птицы в Москве приступили к строительству гнезд - РИА Новости, 20.04.2022
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Птицы в Москве приступили к строительству гнезд
Птицы в Москве приступили к строительству гнезд - РИА Новости, 20.04.2022
Птицы в Москве приступили к строительству гнезд
Период гнездования начался у пернатых, живущих в Москве, например, у синицы-московки, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:18
2022-04-20T17:18
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Период гнездования начался у пернатых, живущих в Москве, например, у синицы-московки, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды."У пернатых уже начался период гнездования. Например, краснокнижная синица-московка собирает мох для строительства гнезда", - говорится в сообщении.Синичка-московка напоминает большую синицу, но имеет более ледяную окраску и плотное телосложение. Она занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости. В 2021 году ее отмечали в комплексном заказнике "Зеленоградский", ландшафтном заказнике "Южное Бутово", природно-исторических парках "Битцевский лес", "Царицыно" и "Москворецкий".Московка устраивает гнезда чаще всего в дуплах и пустотах деревьев, может разместить свой дом в земле между корнями, охотно занимает дуплянки. Как отмечают в департаменте, птицы по-разному обустраивают гнезда и используют разные материалы: веточки, листья, хвою, траву. "Для того чтобы построить гнезда, пернатым нужны разные строительные материалы: ветки, мох, глина, кусочки ткани или шерсть. Шерсть – долговечный материал, он не впитывает воду. Птицы используют шерсть для строительства гнезд", - отметила специалист экоцентра "Царская пасека" Мосприроды Анна Дмитриева.В департаменте предупреждают, что весной и летом при прогулках по природе стоит вести себя максимально аккуратно.
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17:18 20.04.2022
 

Птицы в Москве приступили к строительству гнезд

© РИА Новости / Владимир ВяткинБерезовый лес
Березовый лес - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Березовый лес
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Период гнездования начался у пернатых, живущих в Москве, например, у синицы-московки, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.
"У пернатых уже начался период гнездования. Например, краснокнижная синица-московка собирает мох для строительства гнезда", - говорится в сообщении.
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Синичка-московка напоминает большую синицу, но имеет более ледяную окраску и плотное телосложение. Она занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости. В 2021 году ее отмечали в комплексном заказнике "Зеленоградский", ландшафтном заказнике "Южное Бутово", природно-исторических парках "Битцевский лес", "Царицыно" и "Москворецкий".
Московка устраивает гнезда чаще всего в дуплах и пустотах деревьев, может разместить свой дом в земле между корнями, охотно занимает дуплянки. Как отмечают в департаменте, птицы по-разному обустраивают гнезда и используют разные материалы: веточки, листья, хвою, траву. "Для того чтобы построить гнезда, пернатым нужны разные строительные материалы: ветки, мох, глина, кусочки ткани или шерсть. Шерсть – долговечный материал, он не впитывает воду. Птицы используют шерсть для строительства гнезд", - отметила специалист экоцентра "Царская пасека" Мосприроды Анна Дмитриева.
В департаменте предупреждают, что весной и летом при прогулках по природе стоит вести себя максимально аккуратно.
"Если вы заметили беспокойство со стороны птицы, либо она доверчиво прыгает вокруг вас, есть вероятность, что рядом гнездо, и птица пытается вас увести от него, – в такой момент лучше осторожно уйти. Если обнаружите птенцов в гнезде, либо слеток рядом с гнездом, не берите их в руки: родители, как правило, где-то рядом и ухаживают за своим потомством – в этом случае также стоит уйти от гнезда", - подчеркнули в департаменте.
 
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