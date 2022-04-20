https://ria.ru/20220420/ptitsy-1784544918.html

Птицы в Москве приступили к строительству гнезд

Птицы в Москве приступили к строительству гнезд - РИА Новости, 20.04.2022

Птицы в Москве приступили к строительству гнезд

Период гнездования начался у пернатых, живущих в Москве, например, у синицы-московки, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:18

2022-04-20T17:18

2022-04-20T17:18

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москва

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Период гнездования начался у пернатых, живущих в Москве, например, у синицы-московки, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды."У пернатых уже начался период гнездования. Например, краснокнижная синица-московка собирает мох для строительства гнезда", - говорится в сообщении.Синичка-московка напоминает большую синицу, но имеет более ледяную окраску и плотное телосложение. Она занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости. В 2021 году ее отмечали в комплексном заказнике "Зеленоградский", ландшафтном заказнике "Южное Бутово", природно-исторических парках "Битцевский лес", "Царицыно" и "Москворецкий".Московка устраивает гнезда чаще всего в дуплах и пустотах деревьев, может разместить свой дом в земле между корнями, охотно занимает дуплянки. Как отмечают в департаменте, птицы по-разному обустраивают гнезда и используют разные материалы: веточки, листья, хвою, траву. "Для того чтобы построить гнезда, пернатым нужны разные строительные материалы: ветки, мох, глина, кусочки ткани или шерсть. Шерсть – долговечный материал, он не впитывает воду. Птицы используют шерсть для строительства гнезд", - отметила специалист экоцентра "Царская пасека" Мосприроды Анна Дмитриева.В департаменте предупреждают, что весной и летом при прогулках по природе стоит вести себя максимально аккуратно.

https://ria.ru/20220418/kleschi-1784526599.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва