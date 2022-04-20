https://ria.ru/20220420/provokatsii-1784522521.html
Китай призвал США прекратить военные провокации на море
Китай призвал США прекратить военные провокации на море - РИА Новости, 20.04.2022
Китай призвал США прекратить военные провокации на море
США должны прекратить использовать украинский кризис для очернения Китая, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора с главой Пентагона... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:11
2022-04-20T16:11
2022-04-20T16:36
в мире
китай
минобороны китая
сша
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ПЕКИН, 20 апр - РИА Новости. США должны прекратить использовать украинский кризис для очернения Китая, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином."Китай требует, чтобы США прекратили военные провокации на море и не использовали украинский вопрос для того, чтобы очернять Китай, подставлять, угрожать и оказывать давление", - приводит слова Вэй Фэнхэ официальный аккаунт министерства обороны КНР в социальной сети WeChat.
https://ria.ru/20220415/kitay-1783672116.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, минобороны китая, сша
16:11 20.04.2022 (обновлено: 16:36 20.04.2022)
Китай призвал США прекратить военные провокации на море
Минобороны Китая призвало США прекратить военные провокации на море