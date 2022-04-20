https://ria.ru/20220420/provokatsii-1784522521.html

Китай призвал США прекратить военные провокации на море

Китай призвал США прекратить военные провокации на море - РИА Новости, 20.04.2022

Китай призвал США прекратить военные провокации на море

США должны прекратить использовать украинский кризис для очернения Китая, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора с главой Пентагона... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:11

2022-04-20T16:11

2022-04-20T16:36

в мире

китай

минобороны китая

сша

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ПЕКИН, 20 апр - РИА Новости. США должны прекратить использовать украинский кризис для очернения Китая, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином."Китай требует, чтобы США прекратили военные провокации на море и не использовали украинский вопрос для того, чтобы очернять Китай, подставлять, угрожать и оказывать давление", - приводит слова Вэй Фэнхэ официальный аккаунт министерства обороны КНР в социальной сети WeChat.

https://ria.ru/20220415/kitay-1783672116.html

китай

сша

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, минобороны китая, сша