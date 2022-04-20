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Депутат попросила проверить данные о показе украинского клипа в школе - РИА Новости, 20.04.2022
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Депутат попросила проверить данные о показе украинского клипа в школе
Депутат попросила проверить данные о показе украинского клипа в школе - РИА Новости, 20.04.2022
Депутат попросила проверить данные о показе украинского клипа в школе
Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить информацию о показе клипа на украинскую... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:54
2022-04-20T20:54
владимир путин
сергей кравцов
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить информацию о показе клипа на украинскую песню с кадрами "уничтожения Кремля" на уроке русского языка в одной из школ Бурятии.Как указано в депутатском запросе, который есть в распоряжении РИА Новости, в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, предположительно, с урока русского языка в одной из школ Бурятии."На видео видно, что ученики во время урока смотрят клип на украинскую песню (предположительно исполнитель - Леся Никитюк), снизу идут субтитры на украинском языке, видеоряд содержит антироссийскую пропаганду, высмеивает спецоперацию России на Украине, искажены факты о найденных на территории Украины биолабораториях и изготовлении биологического оружия. Кроме того, в клипе показано разрушающееся здание московского Кремля, осквернение российского флага, ложные и оскорбительные высказывания в адрес Вооруженных сил Российской Федерации и пародия на президента Российской Федерации Владимира Путина", - указано в запросе.Политик отмечает, что сам факт трансляции является недопустимым и противоправным, и просит СК провести доследственную проверку фактов и обстоятельств показа антироссийского ролика.Кроме того, Ланратова просит Бастрыкина рассмотреть возможность дачи поручения территориальным следственным органам СК об организации информационно-разъяснительной работы с главами школ в целях предупреждения подобных ситуаций.В таком же запросе на имя министра просвещения Сергея Кравцова парламентарий просит главу министерства организовать обсуждения факта трансляции и выработать предложения по профилактике появления подобных случаев.
https://ria.ru/20220419/smi-1784280593.html
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владимир путин, сергей кравцов, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
20:54 20.04.2022
 
Депутат попросила проверить данные о показе украинского клипа в школе

Депутат Лантратова попросила проверить данные о показе украинского клипа в школе в Бурятии

© Фото : предоставлено пресс-службой СПЧЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой СПЧ
Яна Лантратова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить информацию о показе клипа на украинскую песню с кадрами "уничтожения Кремля" на уроке русского языка в одной из школ Бурятии.
Как указано в депутатском запросе, который есть в распоряжении РИА Новости, в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, предположительно, с урока русского языка в одной из школ Бурятии.
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"На видео видно, что ученики во время урока смотрят клип на украинскую песню (предположительно исполнитель - Леся Никитюк), снизу идут субтитры на украинском языке, видеоряд содержит антироссийскую пропаганду, высмеивает спецоперацию России на Украине, искажены факты о найденных на территории Украины биолабораториях и изготовлении биологического оружия. Кроме того, в клипе показано разрушающееся здание московского Кремля, осквернение российского флага, ложные и оскорбительные высказывания в адрес Вооруженных сил Российской Федерации и пародия на президента Российской Федерации Владимира Путина", - указано в запросе.
Политик отмечает, что сам факт трансляции является недопустимым и противоправным, и просит СК провести доследственную проверку фактов и обстоятельств показа антироссийского ролика.
Кроме того, Ланратова просит Бастрыкина рассмотреть возможность дачи поручения территориальным следственным органам СК об организации информационно-разъяснительной работы с главами школ в целях предупреждения подобных ситуаций.
В таком же запросе на имя министра просвещения Сергея Кравцова парламентарий просит главу министерства организовать обсуждения факта трансляции и выработать предложения по профилактике появления подобных случаев.
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