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В нижегородской деревне Простоквашино откроют студию мультипликации
В нижегородской деревне Простоквашино откроют студию мультипликации - РИА Новости, 20.04.2022
В нижегородской деревне Простоквашино откроют студию мультипликации
В деревне Простоквашино Нижегородской области откроют студию детской мультипликации. Ее создадут по договору, подписанному центром доступного туризма... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:30
2022-04-20T11:30
2022-04-20T11:30
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости. В деревне Простоквашино Нижегородской области откроют студию детской мультипликации. Ее создадут по договору, подписанному центром доступного туризма Тонкинского района с "Союзмультфильмом", сообщает пресс-служба правительства региона.Обучение будет организовано в формате 40-минутного мастер-класса. Авторы проекта "Семейно-детский туристический центр "Деревня Простоквашино" летом отправятся на курсы Студии по подготовке преподавателей-мультипликаторов.Подписанный с "Союзмультфильмом" договор предоставляет лицензию на использование объектов авторского права — персонажей мультфильмов "Простоквашино".В деревне сохранилось несколько купеческих домов. В одном из них создан центр притяжения туристов — простоквашинское отделение почты."Здесь почтальон Печкин проводит тематические мероприятия, и каждый желающий может отправить письмо или открытку из деревни Простоквашино", — пишут в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, союзмультфильм, кино и сериалы, нижегородская область, новости - туризм, туристы
В нижегородской деревне Простоквашино откроют студию мультипликации
Студия детской мультипликации появится в нижегородской деревне Простоквашино
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости.
В деревне Простоквашино Нижегородской области откроют студию детской мультипликации. Ее создадут по договору, подписанному центром доступного туризма Тонкинского района с "Союзмультфильмом", сообщает
пресс-служба правительства региона.
"Здание для новой студии в Простоквашине уже есть. Осталось закупить оборудование. "Союзмультфильм" в качестве помощи предложил создать на своей платформе краудфандинговый проект для сбора средств", — говорится в публикации.
Обучение будет организовано в формате 40-минутного мастер-класса. Авторы проекта "Семейно-детский туристический центр "Деревня Простоквашино" летом отправятся на курсы Студии по подготовке преподавателей-мультипликаторов.
Подписанный с "Союзмультфильмом" договор предоставляет лицензию на использование объектов авторского права — персонажей мультфильмов "Простоквашино".
"Мы с командой единомышленников развиваем в Простоквашине туристическое пространство для детей и взрослых. Студия детской мультипликации – это замечательная возможность привлечь к нашему проекту внимание и вызвать интерес у новых гостей как из нашей области, так и со всей страны", — рассказывает Ольга Волычева.
В деревне сохранилось несколько купеческих домов. В одном из них создан центр притяжения туристов — простоквашинское отделение почты.
"Здесь почтальон Печкин проводит тематические мероприятия, и каждый желающий может отправить письмо или открытку из деревни Простоквашино", — пишут в сообщении.