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В нижегородской деревне Простоквашино откроют студию мультипликации - РИА Новости, 20.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220420/prostokvashino-1784429661.html
В нижегородской деревне Простоквашино откроют студию мультипликации
В нижегородской деревне Простоквашино откроют студию мультипликации - РИА Новости, 20.04.2022
В нижегородской деревне Простоквашино откроют студию мультипликации
В деревне Простоквашино Нижегородской области откроют студию детской мультипликации. Ее создадут по договору, подписанному центром доступного туризма... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:30
2022-04-20T11:30
культура
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кино и сериалы
нижегородская область
новости - туризм
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости. В деревне Простоквашино Нижегородской области откроют студию детской мультипликации. Ее создадут по договору, подписанному центром доступного туризма Тонкинского района с "Союзмультфильмом", сообщает пресс-служба правительства региона.Обучение будет организовано в формате 40-минутного мастер-класса. Авторы проекта "Семейно-детский туристический центр "Деревня Простоквашино" летом отправятся на курсы Студии по подготовке преподавателей-мультипликаторов.Подписанный с "Союзмультфильмом" договор предоставляет лицензию на использование объектов авторского права — персонажей мультфильмов "Простоквашино".В деревне сохранилось несколько купеческих домов. В одном из них создан центр притяжения туристов — простоквашинское отделение почты."Здесь почтальон Печкин проводит тематические мероприятия, и каждый желающий может отправить письмо или открытку из деревни Простоквашино", — пишут в сообщении.
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новости культуры, союзмультфильм, кино и сериалы, нижегородская область, новости - туризм, туристы
11:30 20.04.2022
 
В нижегородской деревне Простоквашино откроют студию мультипликации

Студия детской мультипликации появится в нижегородской деревне Простоквашино

© Предоставлено пресс-службой СоюзмультфильмаКадр из мультфильма "Простоквашино"(2018)
Кадр из мультфильма Простоквашино(2018)
© Предоставлено пресс-службой Союзмультфильма
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости. В деревне Простоквашино Нижегородской области откроют студию детской мультипликации. Ее создадут по договору, подписанному центром доступного туризма Тонкинского района с "Союзмультфильмом", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Здание для новой студии в Простоквашине уже есть. Осталось закупить оборудование. "Союзмультфильм" в качестве помощи предложил создать на своей платформе краудфандинговый проект для сбора средств", — говорится в публикации.
Обучение будет организовано в формате 40-минутного мастер-класса. Авторы проекта "Семейно-детский туристический центр "Деревня Простоквашино" летом отправятся на курсы Студии по подготовке преподавателей-мультипликаторов.
Подписанный с "Союзмультфильмом" договор предоставляет лицензию на использование объектов авторского права — персонажей мультфильмов "Простоквашино".

"Мы с командой единомышленников развиваем в Простоквашине туристическое пространство для детей и взрослых. Студия детской мультипликации – это замечательная возможность привлечь к нашему проекту внимание и вызвать интерес у новых гостей как из нашей области, так и со всей страны", — рассказывает Ольга Волычева.

В деревне сохранилось несколько купеческих домов. В одном из них создан центр притяжения туристов — простоквашинское отделение почты.
"Здесь почтальон Печкин проводит тематические мероприятия, и каждый желающий может отправить письмо или открытку из деревни Простоквашино", — пишут в сообщении.
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