https://ria.ru/20220420/prostokvashino-1784429661.html

В нижегородской деревне Простоквашино откроют студию мультипликации

В нижегородской деревне Простоквашино откроют студию мультипликации - РИА Новости, 20.04.2022

В нижегородской деревне Простоквашино откроют студию мультипликации

В деревне Простоквашино Нижегородской области откроют студию детской мультипликации. Ее создадут по договору, подписанному центром доступного туризма... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:30

2022-04-20T11:30

2022-04-20T11:30

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости. В деревне Простоквашино Нижегородской области откроют студию детской мультипликации. Ее создадут по договору, подписанному центром доступного туризма Тонкинского района с "Союзмультфильмом", сообщает пресс-служба правительства региона.Обучение будет организовано в формате 40-минутного мастер-класса. Авторы проекта "Семейно-детский туристический центр "Деревня Простоквашино" летом отправятся на курсы Студии по подготовке преподавателей-мультипликаторов.Подписанный с "Союзмультфильмом" договор предоставляет лицензию на использование объектов авторского права — персонажей мультфильмов "Простоквашино".В деревне сохранилось несколько купеческих домов. В одном из них создан центр притяжения туристов — простоквашинское отделение почты."Здесь почтальон Печкин проводит тематические мероприятия, и каждый желающий может отправить письмо или открытку из деревни Простоквашино", — пишут в сообщении.

https://ria.ru/20220211/soyuzmultfilm-1772327170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, союзмультфильм, кино и сериалы, нижегородская область, новости - туризм, туристы