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Российский производитель ПВХ-композиций расширит производство в Твери - РИА Новости, 20.04.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220420/proizvodstvo-1784517770.html
Российский производитель ПВХ-композиций расширит производство в Твери
Российский производитель ПВХ-композиций расширит производство в Твери - РИА Новости, 20.04.2022
Российский производитель ПВХ-композиций расширит производство в Твери
Крупный российский производитель пластифицированных и непластифицированных ПВХ-композиций - компания "Полигран" - построит новый производственный цех, объём... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:56
2022-04-20T15:56
тверская область
игорь руденя
экономика
тверская область
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ТВЕРЬ, 20 апр – РИА Новости. Крупный российский производитель пластифицированных и непластифицированных ПВХ-композиций - компания "Полигран" - построит новый производственный цех, объём инвестиций составит порядка 450 миллионов рублей, будут созданы сто новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Расширение производственных мощностей позволит начать производство вспененного ПВХ-листа, стретч-пленки, пластиковых систем водоотвода, новых типоразмеров щелевых полов, поилок, кормушек для агропромышленного комплекса, продукции для приусадебного хозяйства.Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август текущего года. Объём инвестиций в проект составит порядка 450 миллионов рублей.Нынешние объемы выпускакомпании – порядка 50 тысяч тонн сырья, используемого в производстве продукции для медицины, пищевой промышленности, сельского хозяйства, транспортного машиностроения, дорожного строительства и других отраслей. Сейчас на предприятии трудятся более 180 человек.По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, ключевым направлением для региона является реализация проектов, которые обеспечивают создание новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.В Тверской области сформирован реестр сопровождения инвестиционных проектов, который включает 70 проектов в разных отраслях экономики, которые будут реализованы до 2035 года. Общий объём заявленных инвестиций – более 200 миллиардов рублей, будут созданы порядка 32 тысяч новых рабочих мест, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220329/proekty-1780732293.html
https://ria.ru/20220407/teplosnabzhenie-1782231730.html
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игорь руденя, экономика, тверская область
15:56 20.04.2022
 

Российский производитель ПВХ-композиций расширит производство в Твери

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиКомпания "Полигран"
Компания Полигран - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 20 апр – РИА Новости. Крупный российский производитель пластифицированных и непластифицированных ПВХ-композиций - компания "Полигран" - построит новый производственный цех, объём инвестиций составит порядка 450 миллионов рублей, будут созданы сто новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Расширение производственных мощностей позволит начать производство вспененного ПВХ-листа, стретч-пленки, пластиковых систем водоотвода, новых типоразмеров щелевых полов, поилок, кормушек для агропромышленного комплекса, продукции для приусадебного хозяйства.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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В Тверской области реализуют 262 проекта ППМИ
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август текущего года. Объём инвестиций в проект составит порядка 450 миллионов рублей.
Нынешние объемы выпускакомпании – порядка 50 тысяч тонн сырья, используемого в производстве продукции для медицины, пищевой промышленности, сельского хозяйства, транспортного машиностроения, дорожного строительства и других отраслей. Сейчас на предприятии трудятся более 180 человек.
По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, ключевым направлением для региона является реализация проектов, которые обеспечивают создание новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.
В Тверской области сформирован реестр сопровождения инвестиционных проектов, который включает 70 проектов в разных отраслях экономики, которые будут реализованы до 2035 года. Общий объём заявленных инвестиций – более 200 миллиардов рублей, будут созданы порядка 32 тысяч новых рабочих мест, отметили в пресс-службе.
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