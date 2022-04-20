https://ria.ru/20220420/produkt-1784411716.html

Валовый продукт Хабаровского края превысил 940 миллиардов рублей

Валовый продукт Хабаровского края превысил 940 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.04.2022

Валовый продукт Хабаровского края превысил 940 миллиардов рублей

Валовый региональный продукт Хабаровского края превысил 940 миллиардов рублей, что с ростом в сопоставимых ценах на 4,1%, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T08:22

2022-04-20T08:22

2022-04-20T08:22

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ХАБАРОВСК, 20 апр - РИА Новости. Валовый региональный продукт Хабаровского края превысил 940 миллиардов рублей, что с ростом в сопоставимых ценах на 4,1%, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.В среду глава региона отчитался перед краевой законодательной думой о проделанной за прошедший год работе. Доклад о деятельности правительства Хабаровского края он зачитал на заседании, которое прошло в Доме офицеров Восточного военного округа, передает корреспондент РИА Новости с места события."Экономика края показала хороший результат. Валовый региональный продукт по оценке превысил 940 миллиардов рублей - это с ростом в сопоставимых ценах на 4,1%. Индекс промышленного производства составил 107,3%. Благодаря господдержке основные отрасли экономики работали стабильно. Основу роста промышленного производства в прошлом году составили добыча угля, металлургическое производство, производство стройматериалов, обработка древесины", - заявил Дегтярев, рассказывая о ключевых показателях экономического и социального развития края.Глава региона указал на то, что положительная динамика отмечена в строительстве, в грузообороте транспорта и в сельском хозяйстве.Губернатор подчеркнул, что правительством исполнены в полном объеме все взятые на себя обязательства перед жителями региона. Поддержка и помощь оказана более 460 тысячам человек. При этом впервые за долгое время с 1 января прошлого года запущена ежегодная индексация краевых мер соцподдержки на 4%. Теперь эта практика станет ежегодной, отметил он. Речь идет об индексации краевого материнского капитала за рождение третьего ребенка, пособий на детей от 0 до 16 лет, ежемесячной денежной выплаты на оплату услуг ЖКХ, ежемесячной выплаты на проезд и пособия семьям военнослужащих, погибших или пропавших в ходе боевых действий.Дегтярев рассказал, что власти активно занимались решением проблемы востребованности кадров. Так, по его словам, сейчас при более чем 18 тысячах вакансий в Хабаровском крае отмечается менее 5 тысяч безработных. Рост собственных доходов бюджета по сравнению с 2019 годом составил 19%. Это позволило увеличить финансовую помощь муниципалитетам.По итогу 2021 года объем вложений в экономику региона превысил 240 миллиардов рублей. В Национальном инвестиционном рейтинге, который каждый год подводится по всем субъектам России, Хабаровский край вошел в 17-ю группу из 29. Рейтинг составлялся на основе анонимных опросов предпринимателей. "Бизнес оценил инвестиционный климат и действия властей лучше, чем в 2020 году – край поднялся на четыре группы", - уточнил Дегтярев.Также губернатор напомнил, что за прошедший год окончательно отлажена структура кабмина, регион адаптировался к антиковидным ограничениям.Глава края рассказал и о планах на текущий год. "В условиях жесточайшего санкционного давления я поставил задачу перед правительством региона действовать на опережение, проактивно. Наша цель – сократить время принятия решений. Рассчитываю в этом на поддержку депутатского корпуса", - обратился к парламентариям губернатор.Для оптимизации всех процессов и ресурсов в марте Дегтярев утвердил План первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Хабаровского края в условиях санкций, состоящий из 122 мероприятий. В ежедневном режиме работает оперштаб, который губернатор возглавил лично. На особом контроле меры по предотвращению ажиотажного спроса, необоснованного роста цен на товары первой необходимости, лекарства. Вместе с тем, принятая в декабре прошлого года единая стратегия развития Хабаровского края до 2026 года с перспективой 2030-го продолжится с акцентом на импортозамещение и самообеспечение."Повторю слова, сказанные год назад: мы будем сохранять край, мы будем приумножать его богатства, мы будем развивать и создавать комфортные условия для людей на всей территории – от Бикина до Охотска, от Лазарева до Чегдомына. Такую задачу перед нами ставят жители Хабаровского края. Это наши общие четкие ориентиры", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20220415/zayavki-1783591253.html

https://ria.ru/20220419/glempingi-1784338636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, хабаровский край, россия