https://ria.ru/20220420/prestupniki-1784401759.html

Найдены документы о нарушениях Киева конвенции по выдаче преступников

Найдены документы о нарушениях Киева конвенции по выдаче преступников - РИА Новости, 20.04.2022

Найдены документы о нарушениях Киева конвенции по выдаче преступников

Сотрудники российских силовых ведомств обнаружили документы Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы и прокуратуры Украины, доказывающие неисполнение... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T03:09

2022-04-20T03:09

2022-04-20T03:24

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ХЕРСОН, 20 апр – РИА Новости. Сотрудники российских силовых ведомств обнаружили документы Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы и прокуратуры Украины, доказывающие неисполнение Киевом взятых на себя международных обязательств по выдаче преступников, в том числе участвовавших в карательной операции на Донбассе и находящихся в международном розыске. Соответствующие материалы есть в распоряжении РИА Новости.Киевские власти на российские запросы отвечали отказом, оставляли преступников воевать в нацбатах и даже позволяли им выезжать в страны Евросоюза, свидетельствуют документы."Украина с 1998 года является полноценной участницей Европейской конвенции по выдаче преступников 1957 года, она документ подписала и ратифицировала и должна соблюдать взятые на себя обязательства в соответствии с нормами международного права. Но как следует из найденных сейчас постановлений офиса Генерального прокурора Украины, направленные в 2021-2022 годах правоохранительными органами России, Азербайджана, Белоруссии и Узбекистана по официальным каналам обращения к официальному Киеву о выдаче (экстрадиции) своих граждан, совершивших противоправные деяния, подпадающие под действие национального уголовного законодательства, не были исполнены", — рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур.А в поступивших в пограничное ведомство решениях предписывалось не препятствовать разыскиваемым иностранным гражданам в их дальнейшем пересечении украинской государственной границы со странами Евросоюза и в случае выявления их на границе — не задерживать, добавил собеседник агентства.Более того, в обнаруженных документах есть прямая ссылка на то, что эти преступники участвовали в боевых действия на Востоке Украины в составе националистических подразделений, подчеркнул представитель силового ведомства.Так, согласно документам, Валов Александр Геннадиевич, 1989 г.р., уроженец города Полярные Зори Мурманской области, особо разыскивается в России по двум статьям: за участие в запрещенной экстремистской организации и за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте. В 2017 году Валова заочно арестовали в России. Согласно данным Следственного комитета, он уехал на Украину не позднее 2014 года и вступил в радикальную организацию "Правый сектор"*. Валов систематически участвовал в мероприятиях этой организации, вел их видео- и фотосъемку, которые распространял в интернете, пропагандируя экстремистскую деятельность. Кроме того, следствие установило, что Валов принимал участие в боях в Донбассе в составе неонацистского полка "Азов", получая за это денежное вознаграждение, сообщал СК.Согласно постановлению офиса ГПУ, Валов признан участником "защиты территориальной целостности и неприкосновенности" Украины за участие в боевых и карательных действиях "Азова" на Донбассе. Причем "общественную полезность" для Киева от участия Валова в составе "Азова" украинская прокуратура цинично ставила выше "вероятных отрицательных последствий действий", за совершение которых Москва запрашивала его выдачу. При этом указывалось, что выдача России Валова, располагавшего сведениями военного характера, "может нанести ущерб интересам национальной безопасности Украины".Киев также отказал Москве в выдаче Аршалуйса Попова, 1989 г.р., разыскиваемого в России за участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства и за участие в деятельности террористической организации.Попов в августе 2014 года прибыл на Украину и осенью того же года в составе нацбатальона "Крым" участвовал в карательной операции на Донбассе, говорится в постановлении офиса Генпрокурора Украины.Как следует из постановления, в марте 2016 года Попова задержали в Винницкой области в связи с международным розыском российскими правоохранителями. Винницкий городской суд арестовал Попова, однако в конце апреля 2016 года апелляционный суд Винницкой области отменил это решение. А затем при экстрадиционной проверке, проведенной прокуратурой Винницкой области по поручению ГПУ, "обнаружились" обстоятельства, из-за которых Попова нельзя было выдать России, поскольку это якобы противоречило бы интересам национальной безопасности Украины.Офис ГПУ назвал этих двоих мужчин "защитниками территориальной целостности и неприкосновенности" страны.Представитель российских силовых структур пояснил, что найденные документы украинские пограничники собирались уничтожить."Уходя из города, Херсонские пограничники подожгли здание своего штаба с целью уничтожения компрометирующих документов, явно не планируя возвращаться назад", — сказал собеседник агентства.* Запрещенная в России радикальная организация.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784380307.html

https://ria.ru/20220420/odessa-1784398013.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220402/kadyrov-1781433316.html

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в мире, россия, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор, генеральная прокуратура рф