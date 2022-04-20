https://ria.ru/20220420/pozhar-1784510923.html
Жительницу Омской области, случайно сжегшую дом с двумя детьми, ждет суд
Жительницу Омской области, случайно сжегшую дом с двумя детьми, ждет суд - РИА Новости, 20.04.2022
Жительницу Омской области, случайно сжегшую дом с двумя детьми, ждет суд
Дело о гибели при пожаре двух маленьких детей, причиной которого стала непотушенная сигарета их матери, увлекшейся спиртным и онлайн-игрой, рассмотрит суд в... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:41
2022-04-20T15:41
2022-04-20T15:45
происшествия
омская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_7188abff2e57477ac3516c12f2fe50e4.jpg
ОМСК, 20 апр - РИА Новости. Дело о гибели при пожаре двух маленьких детей, причиной которого стала непотушенная сигарета их матери, увлекшейся спиртным и онлайн-игрой, рассмотрит суд в Омской области.Следователи выяснили, что около 8 часов утра 20 октября 2021 года сгорел частный дом в селе Цветочное Русско-Полянского района Омской области. Во время пожара погибли 3-летний мальчик и его 2-летняя сестра."По мнению следствия, в смерти детей виновна их мать, которая ночью распивала спиртное и играла в онлайн-игру, а под утро уснула, оставив беспомощных в силу малолетнего возраста детей без присмотра. Проснувшись от задымления, обвиняемая выбежала из дома, чтобы позвать на помощь, но из-за сильного огня обратно зайти в дом и спасти детей не смогла", - пояснили в пресс-службе, добавив, что причиной пожара стала непотушенная сигарета.Мать раскаялась в содеянном. Она находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Русско-Полянский районный суд для рассмотрения. По части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) женщине грозит до четырех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220228/ubiystvo-1775565564.html
омская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_cdeba4bab8ae399eeb899c07cf8685a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, россия
15:41 20.04.2022 (обновлено: 15:45 20.04.2022)
Жительницу Омской области, случайно сжегшую дом с двумя детьми, ждет суд
Омичку, уснувшую с непотушенной сигаретой и сжегшую дом с двумя детьми, будут судить
ОМСК, 20 апр - РИА Новости. Дело о гибели при пожаре двух маленьких детей, причиной которого стала непотушенная сигарета их матери, увлекшейся спиртным и онлайн-игрой, рассмотрит суд в Омской области.
Следователи выяснили, что около 8 часов утра 20 октября 2021 года сгорел частный дом в селе Цветочное Русско-Полянского района Омской области
. Во время пожара погибли 3-летний мальчик и его 2-летняя сестра.
"По мнению следствия, в смерти детей виновна их мать, которая ночью распивала спиртное и играла в онлайн-игру, а под утро уснула, оставив беспомощных в силу малолетнего возраста детей без присмотра. Проснувшись от задымления, обвиняемая выбежала из дома, чтобы позвать на помощь, но из-за сильного огня обратно зайти в дом и спасти детей не смогла", - пояснили в пресс-службе, добавив, что причиной пожара стала непотушенная сигарета.
Мать раскаялась в содеянном. Она находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Русско-Полянский районный суд для рассмотрения. По части 3 статьи 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности двум лицам) женщине грозит до четырех лет лишения свободы.