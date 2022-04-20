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Жительницу Омской области, случайно сжегшую дом с двумя детьми, ждет суд - РИА Новости, 20.04.2022
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Жительницу Омской области, случайно сжегшую дом с двумя детьми, ждет суд
Жительницу Омской области, случайно сжегшую дом с двумя детьми, ждет суд - РИА Новости, 20.04.2022
Жительницу Омской области, случайно сжегшую дом с двумя детьми, ждет суд
Дело о гибели при пожаре двух маленьких детей, причиной которого стала непотушенная сигарета их матери, увлекшейся спиртным и онлайн-игрой, рассмотрит суд в... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:41
2022-04-20T15:45
происшествия
омская область
россия
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ОМСК, 20 апр - РИА Новости. Дело о гибели при пожаре двух маленьких детей, причиной которого стала непотушенная сигарета их матери, увлекшейся спиртным и онлайн-игрой, рассмотрит суд в Омской области.Следователи выяснили, что около 8 часов утра 20 октября 2021 года сгорел частный дом в селе Цветочное Русско-Полянского района Омской области. Во время пожара погибли 3-летний мальчик и его 2-летняя сестра."По мнению следствия, в смерти детей виновна их мать, которая ночью распивала спиртное и играла в онлайн-игру, а под утро уснула, оставив беспомощных в силу малолетнего возраста детей без присмотра. Проснувшись от задымления, обвиняемая выбежала из дома, чтобы позвать на помощь, но из-за сильного огня обратно зайти в дом и спасти детей не смогла", - пояснили в пресс-службе, добавив, что причиной пожара стала непотушенная сигарета.Мать раскаялась в содеянном. Она находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Русско-Полянский районный суд для рассмотрения. По части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) женщине грозит до четырех лет лишения свободы.
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происшествия, омская область, россия
15:41 20.04.2022 (обновлено: 15:45 20.04.2022)
 
Жительницу Омской области, случайно сжегшую дом с двумя детьми, ждет суд

Омичку, уснувшую с непотушенной сигаретой и сжегшую дом с двумя детьми, будут судить

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ОМСК, 20 апр - РИА Новости. Дело о гибели при пожаре двух маленьких детей, причиной которого стала непотушенная сигарета их матери, увлекшейся спиртным и онлайн-игрой, рассмотрит суд в Омской области.
Следователи выяснили, что около 8 часов утра 20 октября 2021 года сгорел частный дом в селе Цветочное Русско-Полянского района Омской области. Во время пожара погибли 3-летний мальчик и его 2-летняя сестра.
"По мнению следствия, в смерти детей виновна их мать, которая ночью распивала спиртное и играла в онлайн-игру, а под утро уснула, оставив беспомощных в силу малолетнего возраста детей без присмотра. Проснувшись от задымления, обвиняемая выбежала из дома, чтобы позвать на помощь, но из-за сильного огня обратно зайти в дом и спасти детей не смогла", - пояснили в пресс-службе, добавив, что причиной пожара стала непотушенная сигарета.
Мать раскаялась в содеянном. Она находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Русско-Полянский районный суд для рассмотрения. По части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) женщине грозит до четырех лет лишения свободы.
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