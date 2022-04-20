https://ria.ru/20220420/potok-1784562117.html

Бербок заявила об "исправлении ошибки", связанной с "Северным потоком — 2"

Бербок заявила об "исправлении ошибки", связанной с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 20.04.2022

Бербок заявила об "исправлении ошибки", связанной с "Северным потоком — 2"

Германия усилила свою энергетическую зависимость от России при помощи газопровода "Северный поток — 2", это была ошибка, которая исправлена новым правительством РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:26

2022-04-20T18:26

2022-04-20T18:26

экономика

анналена бербок

германия

россия

мид германии

северный поток — 2

в мире

природный газ

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БЕРЛИН, 20 апр – РИА Новости. Германия усилила свою энергетическую зависимость от России при помощи газопровода "Северный поток — 2", это была ошибка, которая исправлена новым правительством в Берлине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии."Мы должны принять критику в адрес нашей позиции по "Северному потоку — 2", мы… повысили нашу зависимость от России, мы передавали российским концернам газохранилища и после 2014 года. Сейчас глава минэкономики позаботился о том, что они снова в наших руках. Это была очевидная ошибка, и ее исправило новое федеральное правительство", - сказала министр, добавив, что "позиция по "Северному потоку — 2" была также исправлена, которая была фатальной, так как вместо нового газопровода из России мы в последние годы, с 2014 года… могли бы делать то, что сейчас под большим давлением мы наконец-то делаем, а именно завершить нашу зависимость от ископаемой энергетики".Бербок заявила, что вместо "Северного потока — 2" можно было бы за это время в том же регионе Балтийского моря создать "ветряные парки" для получения энергии из возобновляемых источников, назвала сожаления в этой связи "пролитым молоком". Она призвала "незамедлительно, усиленно и совместно прекратить нашу зависимость от российских энергоресурсов".Ранее в Германии приостановили сертификацию оператора газопровода "Северного потока — 2". Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что проект фактически "заморожен".В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40%. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.

https://ria.ru/20220420/gaz-1784547760.html

https://ria.ru/20220420/gaz-1784446600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, анналена бербок, германия, россия, мид германии, северный поток — 2, в мире, природный газ