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Бербок заявила об "исправлении ошибки", связанной с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 20.04.2022
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Бербок заявила об "исправлении ошибки", связанной с "Северным потоком — 2"
Бербок заявила об "исправлении ошибки", связанной с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 20.04.2022
Бербок заявила об "исправлении ошибки", связанной с "Северным потоком — 2"
Германия усилила свою энергетическую зависимость от России при помощи газопровода "Северный поток — 2", это была ошибка, которая исправлена новым правительством РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:26
2022-04-20T18:26
экономика
анналена бербок
германия
россия
мид германии
северный поток — 2
в мире
природный газ
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БЕРЛИН, 20 апр – РИА Новости. Германия усилила свою энергетическую зависимость от России при помощи газопровода "Северный поток — 2", это была ошибка, которая исправлена новым правительством в Берлине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии."Мы должны принять критику в адрес нашей позиции по "Северному потоку — 2", мы… повысили нашу зависимость от России, мы передавали российским концернам газохранилища и после 2014 года. Сейчас глава минэкономики позаботился о том, что они снова в наших руках. Это была очевидная ошибка, и ее исправило новое федеральное правительство", - сказала министр, добавив, что "позиция по "Северному потоку — 2" была также исправлена, которая была фатальной, так как вместо нового газопровода из России мы в последние годы, с 2014 года… могли бы делать то, что сейчас под большим давлением мы наконец-то делаем, а именно завершить нашу зависимость от ископаемой энергетики".Бербок заявила, что вместо "Северного потока — 2" можно было бы за это время в том же регионе Балтийского моря создать "ветряные парки" для получения энергии из возобновляемых источников, назвала сожаления в этой связи "пролитым молоком". Она призвала "незамедлительно, усиленно и совместно прекратить нашу зависимость от российских энергоресурсов".Ранее в Германии приостановили сертификацию оператора газопровода "Северного потока — 2". Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что проект фактически "заморожен".В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40%. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.
https://ria.ru/20220420/gaz-1784547760.html
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экономика, анналена бербок, германия, россия, мид германии, северный поток — 2, в мире, природный газ
18:26 20.04.2022
 
Бербок заявила об "исправлении ошибки", связанной с "Северным потоком — 2"

Глава МИД Германии Бербок: власти "исправили ошибку", связанную с "Северным потоком — 2"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 апр – РИА Новости. Германия усилила свою энергетическую зависимость от России при помощи газопровода "Северный поток — 2", это была ошибка, которая исправлена новым правительством в Берлине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии.
"Мы должны принять критику в адрес нашей позиции по "Северному потоку — 2", мы… повысили нашу зависимость от России, мы передавали российским концернам газохранилища и после 2014 года. Сейчас глава минэкономики позаботился о том, что они снова в наших руках. Это была очевидная ошибка, и ее исправило новое федеральное правительство", - сказала министр, добавив, что "позиция по "Северному потоку — 2" была также исправлена, которая была фатальной, так как вместо нового газопровода из России мы в последние годы, с 2014 года… могли бы делать то, что сейчас под большим давлением мы наконец-то делаем, а именно завершить нашу зависимость от ископаемой энергетики".
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
17:27
Германия заявила о желании отказаться от импорта газа из России
Бербок заявила, что вместо "Северного потока — 2" можно было бы за это время в том же регионе Балтийского моря создать "ветряные парки" для получения энергии из возобновляемых источников, назвала сожаления в этой связи "пролитым молоком". Она призвала "незамедлительно, усиленно и совместно прекратить нашу зависимость от российских энергоресурсов".
Ранее в Германии приостановили сертификацию оператора газопровода "Северного потока — 2". Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что проект фактически "заморожен".
В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40%. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
11:42
Молдавия заявила о готовности закупать газ на международном рынке
 
ЭкономикаАнналена БербокГерманияРоссияМИД ГерманииСеверный поток — 2В миреПриродный газ
 
 
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