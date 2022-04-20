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Сапера ДНР, подорвавшегося на взрывоопасном предмете, доставили в Донецк - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/postradavshiy-1784594936.html
Сапера ДНР, подорвавшегося на взрывоопасном предмете, доставили в Донецк
Сапера ДНР, подорвавшегося на взрывоопасном предмете, доставили в Донецк - РИА Новости, 20.04.2022
Сапера ДНР, подорвавшегося на взрывоопасном предмете, доставили в Донецк
Сапер МЧС ДНР пострадал при проделывании проходов для проезда техники в результате подрыва на взрывоопасном предмете, транспортирован в травматологический центр РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T21:40
2022-04-20T21:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Сапер МЧС ДНР пострадал при проделывании проходов для проезда техники в результате подрыва на взрывоопасном предмете, транспортирован в травматологический центр в Донецке, говорится в сообщении МЧС ДНР."Двадцатого апреля 2022 года в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что при проделывании проходов для проезда техники в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранение получил сапёр РСЦ МЧС ДНР 1996 года рождения", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что пострадавший получил рваную рану голени правой ноги и на автомобиле реанимационно-противошоковой группы МЧС ДНР транспортирован в Республиканский травматологический центр в городе Донецк, где ему была оказана экстренная медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/raneniya-1783992097.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:40 20.04.2022 (обновлено: 21:51 20.04.2022)
 
Сапера ДНР, подорвавшегося на взрывоопасном предмете, доставили в Донецк

МЧС ДНР: сапера, подорвавшегося на взрывоопасном предмете, доставили в Донецк

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРжавый указатель с расстоянием до Киева недалеко от здания правительства ДНР
Ржавый указатель с расстоянием до Киева недалеко от здания правительства ДНР - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ржавый указатель с расстоянием до Киева недалеко от здания правительства ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Сапер МЧС ДНР пострадал при проделывании проходов для проезда техники в результате подрыва на взрывоопасном предмете, транспортирован в травматологический центр в Донецке, говорится в сообщении МЧС ДНР.
"Двадцатого апреля 2022 года в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что при проделывании проходов для проезда техники в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранение получил сапёр РСЦ МЧС ДНР 1996 года рождения", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что пострадавший получил рваную рану голени правой ноги и на автомобиле реанимационно-противошоковой группы МЧС ДНР транспортирован в Республиканский травматологический центр в городе Донецк, где ему была оказана экстренная медицинская помощь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 19:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пятеро сотрудников МЧС ДНР пострадали при обстрелах Донецка
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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