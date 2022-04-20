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Ввоз овощей и фруктов из КНР в Приморье вырос в три раза - РИА Новости, 20.04.2022
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https://ria.ru/20220420/postavki-1784434772.html
Ввоз овощей и фруктов из КНР в Приморье вырос в три раза
Ввоз овощей и фруктов из КНР в Приморье вырос в три раза - РИА Новости, 20.04.2022
Ввоз овощей и фруктов из КНР в Приморье вырос в три раза
Китай втрое увеличил поставки свежих овощей, фруктов и ягод в Приморье, пишет портал Vostokmedia.com со ссылкой на данные управления Россельхознадзора по... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:24
2022-04-20T11:24
россия-китай: главное
китай
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фрукты
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МОСКВА, 20 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай втрое увеличил поставки свежих овощей, фруктов и ягод в Приморье, пишет портал Vostokmedia.com со ссылкой на данные управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области,.Все поступающие в Россию овощи и фрукты проходят обязательный фитосанитарный контроль. Согласно данным ведомства, проверено свыше пяти тысяч тонн плодоовощной продукции, ввозимой на территорию Приморского края из КНР. Неделей ранее это число составляло всего лишь полторы тонны."За прошедшую неделю проверено 276,6 тонны томатов, 137,9 тонны сладкого и острого перца, 213,7 тонны разнообразной зелени, 247,9 тонны огурцов, 375,7 тонны баклажанов, кабачков, тыквы, дайкона, редиса, редьки, батата, ямса и имбиря, 2 268 тонн капусты всех видов, 843,8 тонны моркови, 2,6 тонны свеклы, 530,2 тонны лука и чеснока, а также 59,2 тонны грибов", - уточнили в ведомстве.И это далеко не все, что жители Приморья могли бы отведать. В край пришли китайские яблоки, виноград, арбузы, дыни, ананасы, киви, экзотические фрукты и свежие ягоды. Они пока что находятся на складах временного хранения.
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китай, россия, фрукты
11:24 20.04.2022
 

Ввоз овощей и фруктов из КНР в Приморье вырос в три раза

© AFP 2022 / STRПодготовка киви к транспортировке в Бицзе, Китай
Подготовка киви к транспортировке в Бицзе, Китай - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AFP 2022 / STR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай втрое увеличил поставки свежих овощей, фруктов и ягод в Приморье, пишет портал Vostokmedia.com со ссылкой на данные управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области,.
Все поступающие в Россию овощи и фрукты проходят обязательный фитосанитарный контроль. Согласно данным ведомства, проверено свыше пяти тысяч тонн плодоовощной продукции, ввозимой на территорию Приморского края из КНР. Неделей ранее это число составляло всего лишь полторы тонны.
Заместитель председателя областного правительства Павел Пузанов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
10:55Россия-Китай: Главное
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"За прошедшую неделю проверено 276,6 тонны томатов, 137,9 тонны сладкого и острого перца, 213,7 тонны разнообразной зелени, 247,9 тонны огурцов, 375,7 тонны баклажанов, кабачков, тыквы, дайкона, редиса, редьки, батата, ямса и имбиря, 2 268 тонн капусты всех видов, 843,8 тонны моркови, 2,6 тонны свеклы, 530,2 тонны лука и чеснока, а также 59,2 тонны грибов", - уточнили в ведомстве.
И это далеко не все, что жители Приморья могли бы отведать. В край пришли китайские яблоки, виноград, арбузы, дыни, ананасы, киви, экзотические фрукты и свежие ягоды. Они пока что находятся на складах временного хранения.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияфрукты
 
 
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