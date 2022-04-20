https://ria.ru/20220420/postavki-1784434772.html

Ввоз овощей и фруктов из КНР в Приморье вырос в три раза

Ввоз овощей и фруктов из КНР в Приморье вырос в три раза - РИА Новости, 20.04.2022

Ввоз овощей и фруктов из КНР в Приморье вырос в три раза

Китай втрое увеличил поставки свежих овощей, фруктов и ягод в Приморье, пишет портал Vostokmedia.com со ссылкой на данные управления Россельхознадзора по... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:24

2022-04-20T11:24

2022-04-20T11:24

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МОСКВА, 20 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай втрое увеличил поставки свежих овощей, фруктов и ягод в Приморье, пишет портал Vostokmedia.com со ссылкой на данные управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области,.Все поступающие в Россию овощи и фрукты проходят обязательный фитосанитарный контроль. Согласно данным ведомства, проверено свыше пяти тысяч тонн плодоовощной продукции, ввозимой на территорию Приморского края из КНР. Неделей ранее это число составляло всего лишь полторы тонны."За прошедшую неделю проверено 276,6 тонны томатов, 137,9 тонны сладкого и острого перца, 213,7 тонны разнообразной зелени, 247,9 тонны огурцов, 375,7 тонны баклажанов, кабачков, тыквы, дайкона, редиса, редьки, батата, ямса и имбиря, 2 268 тонн капусты всех видов, 843,8 тонны моркови, 2,6 тонны свеклы, 530,2 тонны лука и чеснока, а также 59,2 тонны грибов", - уточнили в ведомстве.И это далеко не все, что жители Приморья могли бы отведать. В край пришли китайские яблоки, виноград, арбузы, дыни, ананасы, киви, экзотические фрукты и свежие ягоды. Они пока что находятся на складах временного хранения.

https://ria.ru/20220420/kitay-1784433476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, фрукты