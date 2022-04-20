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Автобус с российскими дипломатами покинул посольство в Японии - РИА Новости, 20.04.2022
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Автобус с российскими дипломатами покинул посольство в Японии
Автобус с российскими дипломатами покинул посольство в Японии - РИА Новости, 20.04.2022
Автобус с российскими дипломатами покинул посольство в Японии
Автобус с российскими дипломатами и сотрудниками торгпредства, о высылке которых из страны объявила Япония, под марш "Прощание славянки" покинул территорию... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T04:32
2022-04-20T04:50
в мире
михаил галузин
фумио кисида
япония
россия
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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Автобус с российскими дипломатами и сотрудниками торгпредства, о высылке которых из страны объявила Япония, под марш "Прощание славянки" покинул территорию дипломатической миссии России в Токио, передает корреспондент РИА Новости.Проводить отъезжающих собрались несколько десятков сотрудников посольства и торгового представительства. Перед зданием посольства на улице собрались многочисленные японские СМИ.Посол России Михаил Галузин поблагодарил отъезжающих за самоотверженную и эффективную работу и назвал решение Японии "произвольным" и "недружественным".Глава дипмиссии назвал также решение японских властей "крайне контрпродуктивным шагом для российско-японского диалога".Автобус направился в аэропорт Ханэда, откуда россияне вылетят на родину.Япония объявила о высылке российских дипломатов 8 апреля. Как заявил тогда премьер-министр страны Фумио Кисида, японское правительство провело тщательную оценку ситуации перед принятием данного решения, и данная мера является следствием текущей ситуации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/diplomaty-1784402933.html
https://ria.ru/20220413/diplomat-1783417304.html
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в мире, михаил галузин, фумио кисида, япония, россия
04:32 20.04.2022 (обновлено: 04:50 20.04.2022)
 
Автобус с российскими дипломатами покинул посольство в Японии

Автобус с российскими дипломатами, о высылке которых объявила Япония, покинул дипмиссию

CC BY-SA 3.0 / Nissy-KITAQ / Посольство России в Токио в ЯпонииПосольство РФ в Японии
Посольство РФ в Японии - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
CC BY-SA 3.0 / Nissy-KITAQ / Посольство России в Токио в Японии
Посольство РФ в Японии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Автобус с российскими дипломатами и сотрудниками торгпредства, о высылке которых из страны объявила Япония, под марш "Прощание славянки" покинул территорию дипломатической миссии России в Токио, передает корреспондент РИА Новости.
Проводить отъезжающих собрались несколько десятков сотрудников посольства и торгового представительства. Перед зданием посольства на улице собрались многочисленные японские СМИ.
Посол России Михаил Галузин поблагодарил отъезжающих за самоотверженную и эффективную работу и назвал решение Японии "произвольным" и "недружественным".
"Вы покидаете Японию раньше намеченных планов в силу абсолютно произвольного, недружественного и политизированного решения японских властей. Но вы покидаете Японию с высоко поднятой головой, с чувством достойно выполненного долга", - сказал в коротком прощальном слове Галузин.
Глава дипмиссии назвал также решение японских властей "крайне контрпродуктивным шагом для российско-японского диалога".
Автобус направился в аэропорт Ханэда, откуда россияне вылетят на родину.
Япония объявила о высылке российских дипломатов 8 апреля. Как заявил тогда премьер-министр страны Фумио Кисида, японское правительство провело тщательную оценку ситуации перед принятием данного решения, и данная мера является следствием текущей ситуации на Украине.
Токио - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
03:39
Российские дипломаты улетят из Японии днем в среду, сообщает СМИ
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Посольство Чехии в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 21:25
Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии
 
В миреМихаил ГалузинФумио КисидаЯпонияРоссия
 
 
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